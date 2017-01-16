IFINTEC Konferansı ve Sergisi’nin programı yayımlandı

9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek IFINTEC Finans Teknolojileri Konferansı ve Sergisi’nin programı etkinlik web sitesinde yayınlanmaya başladı.

IFINTEC Konferansı, Bankacılık Çözümleri, Bankacılık Teknolojileri ve Finans Teknolojilerine odaklanan global bir konferans olup, alanında EMEA bölgesinin en büyük konferanslarından birisi. 850’yi aşkın katılımcı, 15’ten fazla ülkeden katılım, 40 konuşmacı, 35 üzeri konuşma oturumu ile IFINTEC 2016 Konferansı başarıyla organize edildi. IFINTEC 2017 Konferansı’na Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım bekleniyor.

IFINTEC Konferansı, konuşmacıların tecrübelerini, bilgi birikimlerini, vizyonlarını ve gelecek öngörülerini ziyaretçilerle paylaştığı bir platform sunuyor. Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacak olan konferans konuşmaları simültane olarak Türkçe ya da İngilizceye çevrilecek. Konferans sergi alanında sponsor firmaların tanıtım alanları bulunacak. Konferansa katılan sponsor firmalar çözümlerini ziyaretçilerine tanıtma imkanı bulacaklar. IFINTEC 2017 Konferansı için sponsorluk kaydı başladı.

IFINTEC Konferansı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için konferans web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.ifintec.com