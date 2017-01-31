İnovaLİG 2017 başvuruları başladı

65 bin ihracatçının temsilcisi TİM, inovasyon konusundaki aktif misyonunu bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan İnovaLİG ile sürdürüyor. İnovaLİG 2017’ye başvuruların 30 Nisan 2017’ye kadar devam edeceğini söyleyen TİM Başkanı Büyükekşi, “İnovaLİG, ihracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşmalarında büyük katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’in bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyor. Katılımcı sayısının 2014’te 460 firmayken, 2016’da 761’e yükseldiğini söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada “İnovasyon bilincinin ve yönetiminin yaygınlaştırılması ve bu konularda farkındalık yaratılması için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Türkiye’nin İnovaLİG’e katkı sağlaması, ülkemizi diğer örneklerden ayrıştırarak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. İnovaLİG özellikle ihracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşmalarına büyük katkı sağlayacak” dedi.

İnovasyon liginde Türkiye’yi üst sıralara taşıyacağız

Büyükekşi ayrıca, hem önceki yıllarda lige başvuran firmaların yıllar itibariyle gelişimlerini görmeleri için hem de yarışmaya ilk kez başvuracak firmaların bu heyecana ortak olmaları için tüm firmaları İnovaLİG 2017’ye katılmaya davet etti. Başvuru sürecinin 25 Ocak 2017 tarihinde başladığını belirten TİM Başkanı, şunları söyledi: “Tüm firmalarımızı 30 Nisan 2017 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2017’ye katılmaya davet ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler bu yıl çok daha yoğun katılıma sahip olacağına inandığımız İnovaLİG 2017’de hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza ve inovasyon liginde ülkemizi çok daha üst sıralara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz.”

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG, 2014 yılından bu yana gerçekleştiriliyor. Programa ilk yılda 460 firma, 2015 yılında 488 firma ve 2016 yılında da 761 firma başvurdu. İnovaLİG ile Avrupa’da 17, dünyada 67 ülkede, 6.000’den fazla firma ile uygulanan IMP3rove metodolojisine dayanan bir kurguyla, ülkemize ciddi bir fikri sermaye aktarılıyor. TİM, 2016 yılında IMP3rove standartlarına uygun iletilen değerlendirme anketi sayısı ile Türkiye’nin 1. sırada yer almasını sağladı. Türkiye, projenin başladığı ilk yıl listede 7. sırada yer alıyordu.