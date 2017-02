“İnsanlar inisiyatif alan ve hata yapan robotları sevdi”

Management Centre Türkiye (MCT) tarafından 22’ncisi gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Zirvesi, 15 – 16 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da “DNA – Decoding The New Age” – “Yönetim, Yeni Çağın Kodları ile Yeniden Yazılıyor” temasıyla 22’nci kez kapılarını açtı. 2 gün boyunca 17’si yabancı 86 konuşmacı, yönetim ve İnsan Kaynakları alanındaki en güncel uygulamaları, sorunları ve fırsatları katılımcılara aktardığı zirvenin dikkat çeken konuşmacılarından biri duygusal ve sosyalleşen robotlar üreten Dr. Guy Hoffman oldu.

Management Centre Türkiye (MCT)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İnsan Kaynakları Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar’da “DNA – Decoding The New Age” – “Yönetim, Yeni Çağın Kodları ile Yeniden Yazılıyor” temasıyla gerçekleştirildi. Finansbank ve Kariyer.net’in Ana Sponsorluğunu üstlendiği zirvede Cornell Üniversitesi Sibley Mekanik ve Uzay Mühendisliği Fakültesi’nden Guy Hoffman, robotların iş hayatında daha çok yer alacağı ile ilgili konuşmasıyla dikkat çekti.

30 yıl önce cep telefonu yokken insanların günümüzde cep telefonları ya da cep bilgisayarları olmadan tuvalete dahi gitmediğini belirten Hoffman, günümüzde teknolojinin robotlarla daha farklı noktaya getirildiğini söyledi. Robotların önümüzdeki yakın gelecekte restoranlarda ve hastanelerde daha çok karşımıza çıkacağını belirten Hoffman, “Robotların bilgisayardan çok fazla farkı yok. Sadece bilgisayarların vücut bulmuş hali. Çünkü fiziksel olan şeyler bizi duygusal anlamda daha çok etkiliyor. Robotik tecrübeler bilgisayar ile yaşanan diğer kullanıcı tecrübelerinden çok daha farklı” dedi.

“BİR ROBOTA ACIMAK”

Sunumunda üretilen bazı insansı robotlarla ilgili videolar gösteren Hoffman, “Bu videodaki robot karşısındaki insanın sesini dinleyip kendisine kızdığını anladığında birkaç adım geriye gidiyor. Bu robotu izlediğimizde bizde yarattığı şey acıma duygusu. Bir robota acıyoruz. Burada duygular devreye giriyor ve robotla etkileşime geçiyoruz” diye konuştu. Robotlar için vücut dilinin de çok önemli olduğunu anlatan Guy Hoffman, robotların insanları taklit ederek onları dinlediklerinde yüzlerine baktığını ve “Siri” gibi iletişim kurduğunu söyledi.

“ROBOTLAR MÜKEMMEL OLMASIN İSTİYORUZ”

Robotların insanların hayatını kontrol etmesinin henüz mümkün olmadığını belirten Hoffman, müzik aleti çalan ve hatta karşısında bir müzik aleti çalanı taklit eden ve ondan esinlenen bir robotla ilgili video gösterdi. Videodaki robotun karşısındaki müzisyeni bire bir taklit etmediğini, bazen inisiyatif kullanarak müziğe uygun melodiler ortaya çıkardığını belirten Hoffman, “İnsanlar inisiyatif alan robotları seviyorlar. Robotlardan ne bekliyoruz? Hata yapsalar bile inisiyatif alsınlar, mükemmel olmasınlar istiyoruz. Çünkü onlar da bizim gibi mükemmel değiller” dedi. İleride iş yerlerinde robotların sayısının artacağını belirten Hoffman, bu fırsatın doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.