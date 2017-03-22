“İnsanlar online davranışları doğrultusunda içerik görecek”

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi ile web tabanlı yayının bugünü ve geleceği üzerine konuştuk…

Kişisel yayın sistemlerinin dünü ve bugününden söz eder misiniz? Temelde neler değişti?

Yayıncılık sektörü yeni teknoloji ve cihazların hayatımıza girmesiyle tümden değişti. Son on yıl içinde basılı bir kitabın e-kitaba, gazetedeki bir makalenin gerçek zamanlı yorumlara ve hatta cevaplara açık bir online makaleye dönüşümünü izledik. Bu dönüşüm sayesinde yayıncı ve yazar artık statik ve birbirinden ayrı kavramlar olmaktan çıktı; artık bir yazar kendi platformunda aynı zamanda yayıncı rolünü de üstlenebiliyor.

Web siteleri ve sosyal medyanın “self-publishing” (kişisel yayınlama) yönteminin ortaya çıkmasında büyük katkısı oldu. Artık sadece profesyoneller değil, herkes bu platformlarda çeşitli formatlarda kendi içeriğini yayınlayabiliyor. Yeni nesil self-publishing sistemleri sayesinde herkes kendi içeriğini üretebiliyor.

Sosyal medya platformlarını örnek alalım: Linkedin 2003 yılında kuruldu ve 2016’da 433 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Her kullanıcı kendi içeriğini profesyonel profilinde yayınlayabiliyor ve kendi makalelerini yazıp paylaşabiliyor. Bir tür self-publishing platformu olarak Linkedin, daha güçlü bir profil oluşturmak için ne tür bilgiler paylaşmaları konusunda kullanıcılarını yönlendirirken aynı zamanda özgün içerik paylaşma özgürlüğünü de sunuyor. Benzer şekilde markalar da Linkedin ve benzer sosyal medya platformlarında içerik yayınlayarak bilinirliklerini ve etki alanlarını artırabiliyor.

İnternette yayınladıkları içeriğe sahip çıkmak konusunda ciddi olanlar için içeriklerini barındıracak ve sergileyecek çok fazla web sitesi platformu seçeneği var. Artık bu sadece işin tekniğini anlayanlara özel bir yetenek değil, piyasadaki basit ama güçlü web sitesi mimarı ürünleriyle herkes kendi web sitesini kurabilir.

GoDaddy olarak bu self-publishing sistemlerini kitlelere ulaştırmak, başka bir deyişle web sitelerini erişilebilir kılmak, işimizin merkezinde yer alıyor. Bunu, kullanıcı deneyimi (UX) ve esnekliği optimize edecek şekilde ürünlerimizi yenileyerek ve geliştirerek yapıyoruz. WordPress’in popülaritesi de buradan geliyor: Bir blog platformu olarak başladı ancak şimdi çok zengin bir içerik yönetimi platformu olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, temel/kısıtlı teknik bilgiye sahip insanlar için kullanması çok kolay olmayabiliyor. WordPress’i daha anlaşılır hale getirebilmek için tamamen yönetilebilir WordPress Hosting ürünü sunuyoruz. Bu üründe teknik kurulum ve güncellemeleri biz yapıyoruz. Dahası, GoDaddy WordPress Web Siteleri ürünü ile WordPress’i web sitesi mimarı yaklaşımıyla entegre ettik. Özel Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kullanıcılar yayın ihtiyaçları doğrultusunda (blog, web sitesi, sektör vs.)istedikleri kullanıma hazır temayı seçebiliyor ve içerik ile web sitelerini kişiselleştirebiliyor.

WordPress’in diğer kişisel içerik yönetim platformlarından temel farkları nelerdir? Neden çok tercih ediliyor?

WordPress büyük olasılıkla piyasadaki en çeşitli fonksiyona sahip içerik yönetimi sistemi (CMS). Amacınız basit bir blog kurmaksa bunu hala yapabilirsiniz ama aynı zamanda zengin eklenti ve mobil uygulama seçenekleriyle tamamen işlevsel bir e-ticaret sitesi de kurabilirsiniz.

WordPress’in popülaritesi sunduğu zenginlik ve çeşitlilikten geliyor. Düzenlenebilen binlerce ücretsiz tema ile kişiselleştirme çok kolay. Eklentiler ile bir web sitesi bir günde e-ticaret sitesi, blog, üyelik veya fotoğrafçılık sitesine çevrilebiliyor. Son ürün, SEO ve mobil uyumlu olduğundan yayınlanan içeriğin arama motorlarında görünürlüğü yüksek oluyor.

Bu derecede kişiselleştirme ve esneklik ortalama internet kullanıcılarının kullanabileceği diğer self-publishing platformlarında yok. Ücretsiz ve açık kaynak yazılım olarak, yalnızca yükleme ve kullanım için değil, düzenleme için de herkes için erişilebiliyor. Yani platform sürekli geliştiriliyor.

Türkiye ve dünya ölçeğinde kullanım oranı nedir? Kaç web sitesi WordPress tabanlı?

Globalde, internetin yüzde 26,4’ünü ve içerik yönetim platformlarının yüzde 59,4’ünü WordPress oluşturuyor. Bu, her gün WordPress üzerinden 500 web sitesi oluşturulduğu anlamına geliyor. Dünyada 1,1 milyar web sitesinin online olduğunu düşünürsek 2,3 milyondan fazla WordPress web sitesi bulunuyor.

WordPress ile kişisel blogdan web sitenize her türlü iş yapılabiliyor. Gelecekte bu anlamda ne tür yenilikler ve artılar göreceğiz?

Daha fazla web sitesi işlevselliği ve farklı formatlarda tek tıkla çoklu yayınlama özellikleri… Teknik açıdan birçok web tasarımcısı ve geliştiricisinin müşterilerine web sitesi yaparken WordPress kullandığını biliyoruz. Bu alanda daha fazla yenilik olacak ve birden fazla web sitesini yönetmek, toplu güncelleme veya değişiklik yapmak gibi birçok şey daha kolay olacak.

WordPress bize içerik kadar onun nasıl paylaşıldığının da önemli olduğunu öğretti. İçerik giderek önem kazanıyor. Siz içeriğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İçerik pazarlama dünyasında yayıncılar, markalar ve tüketiciler arasındaki ilişki değişiyor. Toplumun geneli markalar adına içerik yayınlayabilecek ve kitleleri etkileyebilecek konumda. Bu, markaların ürünlerini pazarlama şeklini değiştirecek ve içerik pazarlama şirketlerin reklam kampanyalarının merkezinde olacak. Ancak markalar ve yayıncılardan ziyade bu influencer grubu ve toplumun geneli yayıncılar olacak. Başka bir deyişle sektörde bir güç kayması yaşanıyor.

Verinin içeriğin oluşturulması ve yayılmasında oynayacağı rol de içeriğin evrimini etkileyecek. Pazarda çok fazla içerik olduğu da söylenebilir; veri ve içerik bir araya geldikçe içeriğin doğruluk ve ilgili kitleye ulaşma oranı da artacak. İçerik kaynağının güvenirliği konusunda bir şüphe kalmayacak. Dijital reklamlarda gördüğümüz takip ve etiketleme sistemini içerik için de göreceğiz; insanlar online davranışları doğrultusunda içerik görecek. Bu ayrıca içeriğin uzunluğu, şekli ve özelliklerini de belirleyecek. Bu durumda hedef kitleniz daha kısa içerik veya görsel içerik tüketmeye yatkınsa, orijinal içeriğiniz uzun metin formatında olsa bile algoritmalar içeriğin hedef kitlenize uygun formatta ulaşmasını sağlayacak.

Yukarıda bahsettiğim iki konu da yayınlanan içeriğin orijinalliğini ve kalitesini artıracak; böylece hedef kitleniz için değerli ve ana akım dijital reklamlardan ayrışan içerik sunmanızı sağlayacak.