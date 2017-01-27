Instagram Live’de ilk canlı içeriği paylaştı

Türk Telekom, sosyal medya kullanıcılarının merakla beklediği ‘Instagram Live’ için hazırladığı özel projeyle bir ilke daha imza attı. Türk Telekom, Türkiye’de sosyal medyanın en popüler platformlarından Instagram’da canlı yayın üzerinden içerik hazırlayan ilk şirket oldu.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence şirketi Türk Telekom, Türkiye’de canlı yayında hazırlanan ilk Instagram paylaşımını gerçekleştiren şirket oldu. Türkiye’de ilk kez 24 Ocak 2017’de canlı yayın özelliğini kullanıcılarına açan Instagram, Live özelliği ile her yerde canlı yayın yapma imkanı sağlıyor.

Gerçek bir sahne ortamında gerçekleştirilen Türk Telekom Instagram Live canlı çekimlerinde ‘En güzel anlarınızı Türk Telekom 4.5G ile paylaşın’ temasına yer verildi. Paylaşımı ile sosyal medyada büyük yankı uyandıran Türk Telekom, Instagram Live ile sahnedeki heyecan ve eğlence dolu anları da eşzamanlı olarak tüm takipçileriyle paylaştı. Yönetmen koltuğunda sosyal medya fenomenlerinden Halil Söyletmez’in yer aldığı projede, canlı yayında alışılagelmiş marka çekimlerinin aksine dekordan özel efekte, oyunculardan içerik yönetimine kadar tüm unsurlar bir araya getirilerek bir Instagram içeriğinin hazırlanış süreci takipçilerle paylaşıldı.