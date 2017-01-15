29 Aralık tarihinde ikincisi gerçekleştirilen Blog Yazarları Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

İlki 20. “Türkiye’de İnternet Konferansı” kapsamında 3 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesinde düzenlenen Blog Yazarları Çalıştayının ikincisi 29 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde yapıldı. Çalıştayın her yıl akademik bir çatı altında daha çok katılımla düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye’de ortak blog kültürünün yerleşmesi ve yeni nesilde blog yazarlığı bilincinin oluşturulması amacıyla ‘İnterneti bloglar kurtaracak’ temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda Atıf Ünaldı (atifunaldi.com.tr), Daron Yöndem (daron.yondem.com), Evren Soyuçok (evrengunlugu.net), Funda Güleç Yalçın (fundalina.com) ve Yeşim Mutlu (yesimmutlu.com) yer aldı.

20’den fazla blog yazarının katkısıyla ortaya çıkan Türkçe içerikli blogların sorunlarına dair 23 maddenin ele alındığı Blog Yazarları Çalıştayı 2016’dan çıkan sonuç bildirisi şu şekilde:

Blog Yazarları Çalıştayı 2016 Sonuç Bildirisi

●2000’li yılların başındaki blog ve blog yazarlığı tanımı bugün gelinen noktada hızla başka bir yöne evrilmekte; sadece dijital bir günlükten çok daha fazlasını da kapsayan bir gelişigüzel gazeteciliğe doğru hızla yol almaktadır.

●Blog yazarları, köşe ve kitap yazarlığı gibi farklı alanlarda da içerik üretmeye başlamalıdır.

●Basın toplantıları ve davetleri blog yazarlarına yönelik ayrıca şekillendirilmelidir.

●Bloglar, takipçi veya ziyaretçi sayısı gibi sayısal verilere göre değerlendirilmemeli özgün ve kaliteli içeriğe dikkat edilmelidir.

●İnternet kullanıcılarının yeni okuma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak bloglar içeriklerini buna göre yeniden şekillendirmeli

●Google’ın ve SEO’nun kurallarına uyarak içerik üretilmeli

●Uzman olunan konularda ve yeterliliğe sahip alanlarda blog içerikleri üretilmeli

●Blog yazmaya başlarken ilk amaç ünlü olmak veya gelir elde etmek olmamalı

●Bloglarda sosyal medyanın sunduğu bütün imkanlar değerlendirilerek içerikler üretilmeli

●Bloglar amatör yapılarından sıyrılarak hızla profesyonelleşmeli ve bir gelir modeline sahip olmalı

●Özellikle genç nesilde blog kültürü ile blogun hem dijital arşiv hem de dijital bir miras olduğu bilinci yerleştirilmeli; gençler sosyal ağlarda değil kendi bloglarında içerik üretimine özendirilmeli

●Blog Yazarları Çalıştayı 2016’dan çıkan Türkiye’de Blog (turkiyede.blog) projesi, Türkiye’deki blog tarihinin derlenmesi, ortak blog kültürünün oluşturulması ve yeni bloglara yol gösteren bir yapıya sahip olması için desteklenmeli, geliştirilmeli.

Atıf ÜNALDI, Daron YÖNDEM, Evren SOYUÇOK, Funda GÜLEÇ YALÇIN, Yeşim MUTLU