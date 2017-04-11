İnternette yeni düzenleme

İnternet kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre suç oluşturan içerikler için filtreleme sistemi kullanılacak. Erişim kayıtları 2 yıl saklanacak. SMS ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlanacak ve filtreleme sistemine ek olarak güvenli internet hizmeti sunulacak. Bu arada internet kafeye girişler için de yaş düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenleme 12 yaşından ve 15 yaşından küçük çocukları ilgilendiriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenledi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemeye göre, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanılacak. İnternet toplu kullanım sağlayıcıları erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedecek ve iki yıl süreyle saklayacak. Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracak. İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir olarak güvenli internet hizmeti de alabilecek. İNTERNET KAFEYE YAŞ DÜZENLEMESİ İnternet toplu kullanım işyerlerine 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek, 15 yaşından küçükler ise yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20:00’dan sonra işyerlerine alınmayacak. İşyerlerinde elektronik ve mekanik Oyun alet ve makineleri bulunamayacak.