iPhone 8’in kablosuz şarj edilip edilemeyeceği merak konusu. Apple’ın kablosuz şarj vericisi üzerine çalışan Energous firmasıyla anlaşma yaptığı dedikoduları kablosuz şarj olasılığını artırıyor.

California’da kurulan firma Energous’un, 4.5 metrelik mesafelerde çalışabilen orta menzilli bir kablosuz şarj vericisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 2017 yılının ikinci yarısına doğru çalışmaların tamamlanması bekleniyor ve bu tarih, iPhone 8’in çıkacağını beklediğimiz tarih ile örtüşüyor.

Pazar analisti Louis Basenese tarafından yapılan bir araştırma notunda, Apple ile Energous arasında anlaşma yapıldığı belirtiliyor.Bunların arasında Apple’ın Düzenleyici Sertifika Program Yöneticisi Billy Manning’in transferi de var.Manning, Eylül 2016’da Düzenleyici Operasyonlar Direktörü olarak Energous’a katılmadan önce yedi yıl şirkette geçti.

Energous, oldukça uzun mesafelerde enerji aktarmak için küçük antenler kullanan ‘WattUp’ platformunun arkasındaki şirket.

Energous’un daha önce “önde gelen beş tüketici elektroniği şirketlerinden biriyle çalıştığını” söylemiş olması, dedikoduları daha ikna edici bir hale getiriyor. iPhone 8’in uzun mesafe üzerinden kablosuz şarjı desteklemesi, ona rakipleri önünde büyük bir satış avantajı sağlayabilir.