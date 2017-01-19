iPhone’ları bayıltan mesaja dikkat!

Dünya genelinde on binlerce iPhone kullanıcısı bir mesaj nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Gelen ilk bilgilere göre hata pek çok telefonun geçici süreliğine de olsa çökmesine neden oluyor.

3 milyondan fazla takipçisi olan YouTube üzerinden yayın yapan EverythingApplePro, iPhone’ları etkileyen basit bir metin mesajı keşfetti.

Telefona gelen metin şu: 🏳️‍0🌈

Bu mesajı karşı tarafa gönderdiğinizde iPhone’da kısa süreli bir donma yaşanıyor. Ancak söz konusu sorun kalıcı değil, yani iPhone’lar yaşanan sıkıntının ardından kısa süre sonra yeniden çalışır hale geliyor. Mesajın karşı tarafı etkilemesi için her iki tarafında iOS 10 ya da üzeri bir iOS sürümü kullanması gerekiyor.