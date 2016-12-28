İran’da Pokemon Go’dan sonra bir oyna daha yasak geldi

İran, popüler Clash of Clans oyununu kimlerin oynayabileceği konusunda dün itibariyle sınırlama getirdi.

Hükümet komitesi, bu kararını psikologların oyunla ilgili şiddet ve kabile çatışmasını teşvik ettiğini belirten raporuna dayandırdı. Komite aynı zamanda Clash of Clans oynuna bağımlı olan gençlerin ileride aile hayatlarının da olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Bu yılın başlarında çıkarılan istatistiklerde, İran’daki mobil oyuncuların yaklaşık% 64’ünün Clash of Clans oynunu oynayacağını öngörülmüştü.

İran’daki fan siteleri, bir çok oyuncunun sonradan çevrimiçi bir bağlantı gerektiren unvana erişme konusunda sorun yaşamaya başladığını bildirdi. Bazı İranlı oyuncular, yerel raporların bir yaş sınırının dayatılmasını önerdiğini belirtti ancak şu ana kadar sınırlama tüm oyuncuları etkilenmiş durumda. Bununla birlikte, kısıtlamaları ortadan kaldırmanın yollarının bulunduğunu ileri sürdüler.

İran’ın Başsavcı Yardımcısı Abdolsamad Khoramabadi, yaptığı bir açıklamada, komitenin “büyük çoğunluğunun” başvuruyu kimin oynayabileceği konusunda sınırlamaya çağırdığını söyledi.

Pokemon Go da yasaklanmıştı

İran’ın popüler video oyunlarına karşı harekete geçen bir geçmişi var. Ağustos ayında, oyunun konuma dayalı sistemiyle ilgili endişeler nedeniyle Pokemon Go oyunu yasaklanmıştı.

Fin firması Supercell tarafından hazırlanan Clash of Clans, tüm dünyada büyük bir isabet haline geldi. Oyuncular köy oluştururken onları korumak ve diğer oyuncuların yerleşim yerlerine saldırmak için birlikler kullanıyor.

Bu yılın başlarında Supercell, 100 milyon insanın her gün oyun oynadığını açıkladı.

Temmuz ayında Çinli firma Tencent, Supercell’in 10.2 milyar dolar değerinde % 84.3’ünü satın aldı.