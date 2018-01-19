İşletmeler ve geliştiriciler, Google Cloud AutoML Vision ile “Makine Öğrenimi”nin gücüne kolayca sahip oluyor

Google, makine öğrenimi konusunda sınırlı uzmanlığı bulunan kuruluşların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve yüksek kaliteli görüntü tanıma modelleri oluşturarak ürün ve hizmetlerindeki bilişim vizyonunu geliştirmelerini sağlayan Cloud AutoML Vision’ı duyurdu. Geliştiriciler ve işletmeler bu sayede işlerini geliştirmek için Google’ın makine öğrenimi teknolojilerinden ve entegre servislerinden kolayca yararlanabilecek.

Google Cloud tarafından sunulan kullanımı kolay, güvenli ve esnek bir makine öğrenimi (ML) servisi olan AutoML Vision ile bu alandaki teknik yetkinliği sınırlı işletme ve geliştiricilerin kendi kullanım amaçlarına uygun fotoğraf ve resimlere dayalı modeller geliştirmeleri mümkün hale geliyor.

AutoML Vision üzerinde geliştirilebilen özelleştirilmiş modeller sayesinde yapay zekanın sunduğu olanaklar iş dünyasındaki yepyeni bir grubun kullanımına açılıyor. Böylece Google, her çapta işletmenin operasyonlarında yapay zekadan yararlanabilmesine yönelik vizyonunu daha da ileri taşıyor.

Son dönemde yapay zekadan nasıl yararlanabileceklerini göstermek için binlerce kuruluşla birlikte çalışan Google, işletmeler açısından en önemli ihtiyacın kendilerine özel verileri temel alan daha esnek ve özelleştirilebilir bir makine öğrenimi çözümü olduğu gerçeğinden yola çıkarak AutoML Vision’ı geliştirdi.

Google’ın yeni Auto ML ürün seti sayesinde geliştiriciler ve işletmeler sundukları ürün ve hizmetleri daha da iyileştirmek için yüksek kaliteli, özelleştirilmiş modeller geliştirmede Google’ın makine öğrenimi ve veri bilimi alanındaki gücünden yararlanabiliyor.

Bu kapsamda sunulan ilk ürün olan Cloud AutoML Vision, basit, esnek ve endüstri standartlarının da üstünde güvenliğe sahip bir makine öğrenimi servisi sağlıyor. Bu sayede işletmeler ve geliştiriciler makine öğrenimi konusundaki bilgi ve deneyimleri kısıtlı olsa da kendi ihtiyaçlarına özel modeller oluşturabiliyor. Google’ın kolay kullanımlı arayüzü ile geliştiricilerin hizmetine sunduğu güçlü makine öğrenimi modelleri resimleri isabetli bir şekilde tanıyarak hızla binlerce kategoriye ayırabiliyor, bu resimlerdeki nesneleri ve yüzleri ayrı ayrı tespit edebiliyor ve resimlerde bulunan yazılı kelimeleri bulup okuyabiliyor.

Makine öğreniminin avantajları, geliştiricilerin ve kuruluşların hizmetinde

Cloud AutoML çözümü, geliştiricilere minimum eforla sofistike ve özelleştirilmiş “bilgisayarlı görüş” modelleri oluşturma ve yüksek kalitede veri üretme olanağı veriyor. Cloud AutoML, yapay zeka ve gelişmiş veri teknolojileri konusunda uzman olmayan geliştiricilerin bu teknolojilerin sunduğu avantajlardan kolayca yararlanmalarını ve yüksek kaliteli eğitim verileri üretmelerini, belirli alanlardaki spesifik problemlere çözüm geliştirmelerini sağlıyor.

Cloud AutoML, makine öğrenimi ve veri bilimi teknolojilerinin sunduğu avantajları kullanmak isteyen ancak bu alanda yeterli uzmanlığa sahip olmadığından harekete geçemeyen işletmelerin ihtiyacına çözüm getiriyor. Google’ın yapay sinir ağı tabanlı gelişmiş makine öğrenimi hizmeti, diğer büyük ölçekli makine öğrenimi sistemlerine kıyasla daha yüksek eğitim performansı ve daha fazla doğruluk sunuyor.

Oldukça kolay kullanılan bir grafik arayüzüne sahip olan Cloud AutoML, seçilen veri setlerindeki içeriği yüksek kaliteli modellere dönüştürmeye olanak tanıyor. Bu çözümün temelinde Google’ın görsel tanıma teknolojisi ve Google Cloud’ın 15 yıldan uzun bir süredir Gmail ve Google Arama gibi uygulamalarının güvenliğini sağlayan uçtan uca güvenlik çözümleri yer alıyor. Cloud AutoML, Google Cloud servisleriyle de tamamen uyumlu. Yapay zeka temelli ürün ve çözümlerin daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde geliştirilerek kısa sürede pazara sunulmasını sağlıyor.