İşletmelerin yalnızca yüzde 10’u yasal dijital müzik kullanıyor

Alışveriş merkezlerinden perakende mağazalarına, zincir restoranlardan evimizin köşesindeki balıkçıya kadar neredeyse her işletme, müşterilerini müzik yayını ile karşılıyor. Türkiye genelinde sayıları 200 bini bulan bu işletmeler içinde yasal dijital müzik yayını hizmeti alanların sayısı ise yalnızca 20 bin.

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, tüm işletmelerin yasal yayın yapması konusunda önemli bir adım atıyor. Bir Spotify firması olan ve tüm dünyada kurumsal markalara yasal dijital müzik yayını hizmeti veren Soundtrack Your Brand’in Türkiye hakları için tek yetkili olduklarını hatırlatan SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, “Soundtrack Your Brand, her ülkede yıllık üç bin yeni lokasyon hedefliyor. Biz de bu doğrultuda çok özel ayrıcalıklar da sunarak yasal dijital müzik yayını hizmeti verdiğimiz markaların sayısını her geçen gün artırıyoruz. Hedefimiz tüm işletmelerin yasal yayına geçmelerini sağlamak” diye konuştu.

Son yıllarda alışveriş merkezlerinden perakende mağazalarına kadar tüm işletmeler müzik yayınına önem vermeye başladı çünkü yapılan araştırmalara göre müşterilerin yüzde 90’ı müzik çalan mağazaları tercih ediyor. Ancak Türkiye’de sayısı 200 bin civarında olan halka açık lokasyonların büyük bölümünde müzik yayını yapılsa da, yalnızca 20 bini yasal platform üzerinden gerçekleşiyor. Bir başka deyişle, işletmelerin yüzde 10’u yasal dijital müzik veya yurt dışından telifleri alınmış müzik katalogları kullanıyor.

Yasal dijital müziğe özel ayrıcalıklar

Müzik yayınlarının yasallığını garanti altına alan sektörün lider şirketi SMG, halihazırda hizmet verdiği 9 binin üzerinde noktayı her geçen gün artırarak yasal dijital müzik yayınını tüm ülkeye yaymayı hedefliyor. Bir Spotify firması olan ve tüm dünyada markalara lisanslı müzik hizmeti veren Soundtrack Your Brand’in Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olan SMG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, “Soundtrack Your Brand, her ülkede yıllık üç bin yeni lokasyon hedefliyor. Biz de kendileriyle olan anlaşmamız neticesinde, tüm işletmelerin yasal dijital müzik yayınına geçmesi için büyük bir adım attık. Üstelik Soundtrack Your Brand ile birlikte hizmet verdiğimiz markalara, kendi müzik listelerini yönetme ve tüm lokasyonlarda çalan müziği tek bir noktadan kontrol etme gibi çok özel ayrıcalıklar da sağlıyoruz” diye konuştu.

Markaya özel şarkı listeleri

SMG’nin yasal dijital müzik yayını hizmeti yalnızca bununla sınırlı değil. Türkiye’deki ilgili müzik meslek birlikleriyle yapılan anlaşmalarla sunulan popüler şarkılar, SMG’nin bünyesindeki sanatçılar tarafından üretilen eserler ve doğrudan lisanslama yoluyla yurt dışından alınan müzik katalogları ile de markaların kimliğine, imajına, hedef kitlesine ve hizmet verdiği lokasyonun dinamiklerine uygun müzik listeleri hazırlanıyor.