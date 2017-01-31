İstanbul’da ortalama otobüs bekleme süresi 19 dakika

Moovit dünya çapında 50 milyon kullanıcıya ulaştı ve 2016 Global Şehirler Toplu Taşıma Kullanım Raporunu yayınladı.

47 ülkeden 50 milyon kullanıcının büyük veri analizi sonuçları Avrupa, Amerika ve Asya’daki en uzun ve en kısa yolculuk süresi, durakta bekleme süresi ve en çok aktarma yapılan şehirleri ortaya koyuyor. Dikkat çeken noktalardan bazıları:

İstanbul ortalama 12 km yolculuk mesafesi ile hafta içi günlerde en uzun mesafe yol katedilen metropol & yolculukların %35’i 12 km’den daha uzun sürüyor.

Ortalama 91 dk ile Avrupa’da en uzun zamanı yolda geçirenler İstanbullular

19 dk ortalama durakta bekleme süresi ile, Roma ve Los Angeles’dan sonra, en fazla durakta bekleyen İstanbul

İstanbul’da toplu taşıma kullananların %26’sı, Paris’te %32’si en az 2 aktarma yapıyor.

Avrupa’da, günlük yolculukları sırasında Berlinliler en az, İstanbullular ortalama 940 metre ile en çok yürüyor.

Durakta en az bekleyenler ortalama 10 dk ile Barselona ve Berlin sakinleri.

Dünyanın #1 toplu taşıma uygulaması Moovit geçtiğimiz günlerde 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı ve çok beklenen Global Toplu Taşıma Raporu’nu yayınladı. Global seyahat trendlerini haritalamak için benzeri görülmemiş bir çalışma olarak tüm dünyadan milyonlarca yolculuk talebini inceleyen türünün ilk büyük veri analizi.

Analiz edilen muazzam miktarda veriden elde edilen sonuçlar, şehirlerimizde nasıl seyahat ettiğimizin renkli bir resmini tasvir ediyor. Bu analiz İstanbul’un ortalama 12 km yolculuk mesafesi ile en uzun mesafe yol katedilen metropol olduğunu ortaya çıkardı. Tablolar incelendiğinde, 11.2 km ile Hong Kong, 11.1 km ile Los Angeles ve 10.8 km ile Paris İstanbul’u takip ediyor. İstanbul’daki uzun yolculuk mesafesinin “şehrin tüm uç noktalarına kadar toplu taşıma ile gidilebilmesi” gibi yeni araştırmalara konu olacak bir çok nedeni olabilir.

Karşılaştırıldığında ortalama yolda geçirdikleri 62 dakika ile – İstanbul’dan 29 dakika daha az- Berlin ve Madrid sakinleri her gün ekstra yarım saati kendilerine ayırabiliyor. Parisliler ortalama 64 dakika yolda geçirirken 50 dakika ile Avrupa’da yolda en az zaman kaybedenler Barselona sakinleri. Yolda ortalama 91 dakika geçiren İstanbul sakinleri, Toronto’da 96, Sao Paulo’da ise 93 dakikanın yolda geçirildiğini düşünerek belki teselli bulabilir.

Uzun süren yolculuklar ele alındığında Avrupa’da zirvede Londra ve İstanbul var, her iki şehirde de toplam yolculukların %30’u, 2 saatten uzun sürüyor. Bu oran Paris (%15), Madrid (%15), Milan (%14) ve Berlin (%14) gibi birçok Avrupa şehrinin 2 katından fazla. Globalde bakıldığında ise %34 ile Toronto zirvede.

Türkler pek sabırlı olmakla tanınmasalar da İstanbul’da ortalama durakta bekleme süresi 19 dakika ve Avrupa’da Roma’dan sonra (20 dakika) en çok durakta bekleyen İstanbullular. İstanbul’da toplu taşıma kullananların %36’sı araçlarına binmeden önce durak ve istasyonlarda 20 dakikadan daha fazla bekliyor. Karşılaştırmak gerekirse bu oran Berlin’de %10, Madrid’de %13 ve Paris’te %14.

Veriler ayrıca aktarma sayılarını da ortaya çıkardı, İstanbul’da toplu taşıma kullananların %66’sı en az 1 kez aktarma yapıyor, yaklaşık dörtte biri (%26’sı) en az üç araç değiştiriyor. Avrupa’da en çok aktarma yapılan şehirler ise Berlin ve Paris. Berlin’de yolculukların %34’ü Paris’te %32’si en az üç araç değişikliğinden oluşuyor.

Aktarma sayısı çok iç karartıcı olmasa da Avrupa’da günlük ulaşımları için en uzun mesafe yürüyenler İstanbullular. Sağlık açısından ele alındığında daha hareketli bir günlük hayat olarak okunsa da bu sonuca göre İstanbul içinde bir yolculuk için ortalama 940 metre yürünüyor, İstanbul sakinlerinin %37’si bir yerden bir yere gidebilmek için 1 km’den fazla, %14’ü 250 metreden az yürüyor. Ortalama yürüyüş mesafesi neredeyse İstanbul’un yarısı olan Berlin’de (519 metre), 1 km’den fazla yürüyenlerin oranı %11.

Moovit Ürün Yönetimi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı, Yovav Meydad, “Hiçbir ulaşım uygulaması veya hizmeti, dünyanın toplu taşıma kullanıcıları hakkında Moovit kadar zengin ve ilgili verilere sahip değildir ve oluşturduğumuz yıllık Global Toplu Taşıma Raporu’muzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Paylaştığımız bilgileri 120.000’den fazla yerel editörden oluşan Moovit Topluluğu ve 50 milyondan fazla kullanıcımızın verilerini analiz ederek elde ettik. Moovit, insanların şehirlerinde daha kolay seyahat etmelerini mümkün kılıyor ve anlık bildirimlerle çok önemli bilgiler sunarak yolculukları daha güvenilir hale getiriyor “dedi.

Moovit raporu, şirketin dünya çapındaki 50 milyondan fazla kullanıcısıyla eş zamanlı olarak şirketin hızlı büyümesinin sürdüğünü gösteriyor. Moovit, ilk çalışma yılı 2013’ü 3 milyon kullanıcıyla kapattı ve 2014’te 12,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve geçen yıl ise kullanıcı sayısı 32 milyonu aştı. 2016’yı 50 milyondan fazla kullanıcı ile kapatan Moovit’i, şu anda her ay ortalama 2 milyon yeni kullanıcı indiriyor.

Meydad, bu verilerin üç ay (Ağustos-Ekim 2016) içinde, 47 ülkedeki 50 milyondan fazla Moovit kullanıcısının oluşturduğu on milyonlarca yolculuk planından toplandığını söyledi.

Meydad, “Büyük Veri analizinden elde edilen Toplu Taşıma Kullanım Raporu’muz, tüm dünyada her gün nasıl seyahat ettiğimizi gösteren büyüleyici bilgileri ortaya çıkardı” dedi. “Aktarmalar arası ortalama bekleme süresinden, bir durağa ne kadar yürüdüğümüze kadar kullanıcılarımızın yolculuklarından çıkarılan veriler şehir sakinleri ve ziyaretçilerinin günlük yolculuk ve alışkanlıklarını destekleyen altyapının renkli ve muazzam değerli bir resmini çizdi.”

BİR GÜNDE YOLDA GEÇİRİLEN TOPLAM ZAMAN

Analiz edilen şehirlerin çoğunluğunda ortalama bir yolculuk süresi 30 dakikanın altında bulunmuştur.

0-30 dakika arası yolculuk oranı en yüksek olan şehirler

%34 – Barselona

%26 – Berlin

%24 – Madrid & Boston, ABD

%23 – San Francisco, ABD

Ölçeğin diğer ucundakiler:

%14 – Toronto

%13 – İstanbul & Mexico City

%10 – Rio de Janeiro & Sao Paulo

%7 – Bogota

İstanbul için ortalama günlük toplam yolculuk süresi 91 dakika:

%13 – Günde 30 dakikadan az

%66 – Günde 1 saatten fazla

%30 – Günde 2 saatten fazla

%10 – Günde 3 saatten fazla

Avrupa’nın ortalama yolculuk süreleri çok daha düşük:

64 dakika – Paris

64 dakika – Milan

62 dakika – Madrid

62 dakika – Berlin

Globalde karşılaştırıldığında ise tablo şu şekilde:

89 dakika – Manchester

91 dakika – İstanbul

93 dakika – Sao Paulo

94 dakika – Birmingham

95 dakika – Rio de Janeiro

96 dakika – Toronto

97 dakika – Bogota

İstanbul, günde +2 saat yolculuk süresi en yüksek olan şehirlerden:

Birmingham – yolculukların %38’i 2 saatten uzun sürüyor

Philadelphia – yolculukların %35’i 2 saatten uzun sürüyor

Sydney & NYC – yolculukların %31’i 2 saatten uzun sürüyor

İstanbul & Londra – yolculukların %30’u 2 saatten uzun sürüyor

Avrupa’nın diğer şehirleri ile karşılaştırıldığında

Madrid – yolculukların %13’ü 2 saatten uzun sürüyor

Milan – yolculukların %14’ü 2 saatten uzun sürüyor

Berlin & Paris – yolculukların %15’i 2 saatten uzun sürüyor

Atina – yolculukların %16’sı 2 saatten uzun sürüyor

BİR GÜNDE DURAKTA BEKLEYEREK GEÇİRİLEN ZAMAN

İstanbul’da bir günde durakta bekleyerek geçirilen ortalama süre 19 dakika:

2 dakikadan az bekleyen – %3

2-5 dakika bekleyen – %8

6-10 dakika bekleyen – %23

11-20 dakika bekleyen – %30

21-30 dakika bekleyen – %22

31-60 dakika bekleyen – %10

İstanbul durakta bekleme süresi en fazla olan şehirlerden:

20 dakika – Los Angeles

20 dakika – Roma

19 dakika – Sao Paulo

19 dakika – Rio de Janeiro

19 dakika – İstanbul

18 dakika – Atina

15 dakika – NYC

Avrupa ile karşılaştırıldığında ise Berlin’de sadece yolcuların %10’u durakta 20 dakikadan fazla bekliyor. 20 dakikadan fazla durakta bekleyenlerin oranı:

%9 – Barselona

%10 – Berlin

%12 – Milan

%13 – Madrid

ORTALAMA YOLCULUK MESAFESİ

Tüm şehirler göz önünde bulundurulduğunda Moovit’te gerçekleştirilen yolculukların büyük çoğunluğu 3km’nin altında çıktı. 3km’den az yolculuk oranı en yüksek olan şehirler:

%38 – Barselona

%37 – Roma

%33 – Milan

%32 – Singapur

%31 – San Francisco, ABD

%31 – Londra

İstanbul incelenen tüm metropoller arasında en uzun mesafe yol gidilen şehir:

Ortalama yolculuk mesafeleri:

Atina – 6.8 km

Roma – 6.8 km

Londra – 8.9 km

Berlin – 9.1 km

Madrid: 9.5 km

Paris: 10.8 km

İstanbul: 12 km

BİR YOLCULUKTAKİ AKTARMA SAYISI

Dünya ortalamasına bakıldığında, bir yolculukta yapılan aktarma sayısı ortalama 1, yani genellikle 2 araç ile istenilen yere gidilebiliyor. En çok aktarma oranı en yüksek olan şehirler (en az 2 aktarma ve fazlası):

%34 – Berlin, Almanya

%32 – Paris, Fransa

%30 – Hamburg, Almanya ve Los Angeles & New York City, ABD

%29 – Roma, Italy

%26 – İstanbul, Turkey

%25 – Milan, Italy

%23 – Londra, UK

BİR YOLCULUKTAKİ ORTALAMA YÜRÜYÜŞ MESAFESİ

İstanbul’da gerçekleştirilen bir yolculuktaki ortalama yürüyüş mesafesi 940 metre, neredeyse 10 kişiden 4’ü 1km’den fazla yürüyor:

%37 – 1 km’den fazla yürüyor

%14 – 750-1000 metre yürüyor

%17 – 500-750 metre yürüyor

%18 – 250- 500 metre yürüyor

%14 – 0-250 metre yürüyor

Avrupa’daki ortalama yürüyüş mesafeleri:

940 metre – İstanbul

741 metre – Milan

736 metre – Paris

593 metre – Madrid

519 metre – Berlin

Bir yolculuk sırasında 250 metreden az yürüme oranı en yüksek olan şehirler:

%32 – Berlin

%31 – Londra & Singapur

%26 – Madrid

%21 – Hong Kong

%19 – Roma

%18 – Paris, Fransa & New York City, ABD

%16 – Manchester

%15 – Birmingham & San Francisco, ABD