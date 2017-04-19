İşte dünyanın en iyi fotoğrafları

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışmasında, Açık kategoriler ve Ulusal Ödül programında birinci gelen isimler açıklandı. Açık kategori birincileri, Londra seyahati ve 5.000 ABD Doları tutarındaki nakit ödül için yarışacak. Türkiye Ulusal Ödülü kazananı Emrah Karakoç oldu. Fotoğraflar, press.worldphoto.org adresinde görülebilir.

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde, Açık kategorilerde ödüle layık görülen, dünyanın dört bir yanından on olağanüstü fotoğraf bugün açıklandı.

Kazananlar, Ödüller kapsamındaki Açık yarışmaya katılan 105.000’i aşkın fotoğraf arasından, on kategorideki en iyi fotoğrafı arayan uzman jüri heyeti tarafından belirlendi.

Açık yarışma kategorilerinin kazanan on ismi:

* Mimari – Tim Cornbill (Birleşik Krallık)

* Kültür – Jianguo Gong (Çin)

* Gelişmiş – Lise Johansson (Danimarka)

* Hareket – Camilo Diaz (Kolombiya)

* Doğa – Hiroshi Tanita (Japonya)

* Portre – Alexander Vinogradov (Rusya)

* Natürmort – Sergey Dibtsev (Rusya)

* Sokak Fotoğrafçılığı – Constantinos Sofikitis (Yunanistan)

* Seyahat – Ralph Gräf (Almanya)

* Vahşi Yaşam – Alessandra Meniconzi (İsviçre)

Namibya’nın Walvis Koyu’nda flamingoların yer aldığı nefes kesen vahşi yaşam manzarasından (Alessandra Meniconzi), kışın buz mavi ve beyazına (Hiroshi Tanita) ve harika sadelikteki portreye (Alexander Vinogradov) kadar, ödül kazanan 10 fotoğraf da fotoğrafçılıkta muazzam yeteneği ve yaratıcılığı yansıtıyor. Çin’de Tai-Chi yapan 1.300’ü aşkın kişinin (Jianguo Gong) ve Berlin’de mimarinin (Tim Cornbill) yakalanması için, ölçek nefes kesici etki ile kullanılırken, bir sualtı rugby maçındaki o hayati gol anının fotoğrafı da Camilo Diaz tarafından çekildi. Hem Gelişmiş (Lise Johansson) hem de Seyahat (Ralph Gräf) kategorilerini kazananlar zeki bir renk paletinden yararlanırken, Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinin birincisinin (Constantinos Sofikitis) tercihi siyah-beyaz fotoğrafçılıktı.

Birinci gelen fotoğrafçıların her biri, objektif kiti ile birlikte bir Sony α7 II fotoğraf makinesi kazandı. Fotoğrafçılar ayrıca, Prestijli Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin Yılın Açık Fotoğrafçısı unvanı, Londra’daki kazananlar ödül törenine seyahat ve 5.000 ABD dolarlık nakit ödül için de yarışacak. Nihai birinci, 20 Nisan tarihinde, (portföy bazında yapılacak değerlendirme sonucunda) Profesyonel yarışmayı kazanan isimlerle birlikte açıklanacak.

Açık yarışma jüri heyeti başkanı, gazeteci ve fotoğrafçı Damien Demolder, Açık yarışmadaki fotoğraflar ile ilgili şunları söyledi: “Böylesine muazzam bir eser birikimini görmek, benim için bir keyif ve esin kaynağı oldu. Fotoğrafları ile deneyimlerini kaydeden dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların kişisel anılarını, coşkularını, gözyaşlarını, yaşamlarını ve kayıplarını paylaşabilmek de bir ayrıcalıktı.”

Ulusal Ödüller

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Ulusal Ödülleri, 66 ülkede yerel fotoğrafçılar tarafından çekilen en iyi fotoğrafları belirlemeyi amaçlayan bir global program. Bu programın kazanan isimler de bugün açıklandı. Türkiye Ulusal ödüllerinde birinci Emrah Karakoç seçilirken ikinci F.Dilek Uyar ve üçüncü Leyla Emektar oldu. Emrah Karakoç’a birincilik ödülü olarak, mükemmel otomatik netleme, sarsılmaz sabitlik ve sezgisel dokunmatik ekran kullanımı özellikleriyle öne çıkan Sony α 6500 fotoğraf makinesi hediye edildi.

Dördüncü yılına giren ve hem kapsamı hem de erişimi ile eşsiz bir konumda olan Ulusal Ödüller, bu yıl ilk defa Kamboçya, Nepal, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Sri Lanka ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden fotoğrafçılara da açıldı.

Bugün açıklanan 66 Ulusal Ödül programı kapsamında birinci olan ve finale kalan isimlere, buradan ulaşılabilir.

Sergi

Açık kategorileri ve Ulusal Ödülleri kazanan isimlerin tümü, 21 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House’da düzenlenecek olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri & Martin Parr – 2017 Sergisi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

Sergide, 2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’ne 183 ülkeden katılan 227.000’i aşkın çalışma arasından ödül kazanan, finale kalan (ilk 10) ve övgüye layık görülen (ilk 50) tüm fotoğraflar yer alacak. Aynı zamanda, “Ödüllerin Fotoğrafçılığa Üstün Katkısı Ödülü’ne” layık görülen Britanyalı fotoğrafçı Martin Parr’a adanan özel bir sergiye de yer verilecek.

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Hakkında

2017’de, Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından düzenlenen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri ve isim sponsoru Sony ile ortaklığın 10. yıldönümü kutlanıyor. Profesyonel, Açık, Gençlik ve Öğrenci Odağı olmak üzere, dört yarışmadan oluşan Ödüllerde, bir önceki yıl boyunca çekilen en iyi çağdaş fotoğraflar takdir edilerek ödüllendiriliyor. 2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin genel kazananları 20 Nisan tarihinde açıklanacak.

Tüm Açık kategori ve Ulusal Ödül birincilerinin çektiği fotoğraflar, yayımlanmak üzere press.worldphoto.org adresinden indirilebilir