İşte zamlı iPhone fiyatları

iPhone modellerine Türkiye’de zam geldi. iPhone zammından sonra yeni fiyatlar satın alma planlarını değiştirecek mi?

Apple’ın kurdaki dalgalanmadan dolayı zam yapabileceğini Türkiye’de ilk kez Kasım 2016’da sizlerle paylaşmıştık. Apple, kurun anlık çalkalanmadan mı yükseldiğini araştırmak için bu zamana kadar beklemişti. Ancak kurun düşmemesi firmayı iPhone modellerine zam yapmaya zorladı. Peki, zamlı iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Apple’ın amiral gemisi modeli iPhone 7 32 GB fiyatı zamdan önce 3.249 TL idi. iPhone 7 Plus 32 GB modeli ise 3.799 TL fiyatı etiketine sahipti. Bu modellere tam 550 TL ile 650 TL arası zam geldi. Zamdan sonra iPhone 7 Plus fiyatı neredeyse MacBook fiyatına yaklaştı.

Apple zammından sonra

iPhone 7 32 GB: 3.799 TL

iPhone 7 128 GB: 4.299 TL

iPhone 7 256 GB: 4.799 TL

iPhone 7 Plus 32 GB: 4.449 TL

iPhone 7 Plus 128 GB: 4.949 TL

iPhone 7 Plus 256 GB: 5.449 TL

iPhone 6s 32 GB: 3.199 TL

iPhone 6s 128 GB: 3.699 TL

iPhone 6s Plus 32 GB: 3.699 TL

iPhone 6s Plus 128 GB; 4.199 TL

iPhone SE 16 GB: 2.399 TL

iPhone SE 64 GB: 2.649 TL