İTÜ PolReC Güney Kutbunun büyülü dünyasına çağırıyor

Türkiye’nin ilk ve tek kutup araştırmaları merkezi İTÜ PolReC, Ulusal Antarktika Programı Yöneticileri Konseyi ve Antarktika Bilimsel Araştırma Komitesi’nin “Hepimizin Antarktikası” Fotoğraf Sergisine 26 Ocak-2 Şubat tarihlerinde son kez ev sahipliği yapacak. İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir hafta süreyle gezilebilecek sergi, 2 Şubat’tan sonra İsviçre’ye gidiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC)’nin organizasyonunda Türkiye’ye getirilen “Hepimizin Antarktikası” Fotoğraf Sergisi, İstanbul’da son kez Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel araştırmalarını yürüten PolReC ekiplerinin bölgeye yaptığı seferlerde objektiflerine yansıyan ve Ulusal Antarktika Programı Yöneticileri Konseyi (COMNAP) ve Antarktika Bilimsel Araştırma Komitesi (SCAR) ‘nin farklı kategorilerde ödül alan fotoğraflarının yer aldığı sergi, 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında meraklılarını Güney Kutbu’nun büyülü dünyasını keşfetmeye çağırıyor.

Kıtada; küresel iklim değişikliği, denizlerdeki canlı çeşitliliği, kara yapısı, deniz dip yapısı, deniz buzullarının türleri, korunmuş alanlar, kayaç yapıları, liken çeşitliliği, kıtadaki yaşam şartlarının insan üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yürüten İTÜ PolReC, 2012 yılından bu yana dünyayı gezen serginin Türkiye’ye gelmesine öncülük etti. Sergi ilk kez geçen yıl Dışişleri Bakanlığı’nın katılımlarıyla Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi’nde açıldı. Ardından sergi İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin 132. Yılı dolayısıyla fakülte binasında ve Özel Kıraç Eğitim Kurumları’nda öğrencilerle ve sanatseverlerle buluştu. 2017’nin ilk günlerde Teşvikiye FVM Işık Koleji’nde ve son olarak 17 Ocak’ta Piri Reis Ortaokulunda görücüye çıktı. Hiçbir ülkeye ait olmayan, dünyanın en son keşfedilen, en soğuk, en yüksek, en uzak, en kurak, en beyaz kıtası olma özelliği taşıyan Antarktika’yı yakından keşfetmek isteyenler için muhteşem bir fırsat sunan İTÜ PolReC’in, bu sergi ile Antarktika’ya ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmeyi ve yeni nesillerde farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Türkiye’de son kez İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sergi 26 Ocak-2 Şubat arası tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek. “Hepimizin Antarktikası” Fotoğraf Sergisi 2 Şubat’tan sonra İsviçre’ye gidecek.