iyzico’ya yeni yatırımı Amadeus Capital yaptı

Türkiye’nin en önemli fintech girişimlerinden iyzico, Avrupa’nın tanınmış yatırımcılarından Amadeus Capital Partners’tan 2 milyon dolarlık yatırım alarak C serisi yatırım turunu 15 milyon dolar ile kapattı.



Türkiye’nin yenilikçi ödeme şirketi iyzico, C serisi yatırım turunda Avrupa’nın tanınmış yatırımcılarından Amadeus Capital Partners’tan 2 milyon dolarlık yatırım aldı. Teknoloji girişimlerini destekleyen Amadeus Capital Partners’tan aldığı bu yatırımla iyzico’nun C serisinde aldığı toplam yatırım tutarı 15 milyon dolara ulaştı. iyzico, Ocak ayında da gelişmekte olan pazarlarda fintech girişimlerine yaptığı yatırımlarla öne çıkan Vostok Emerging Finance liderliğinde toplam 13 milyon dolar yatırım almıştı.

Konuya ilişkin konuşan Amadeus Capital Partners ortaklarından Jason Pinto, “Türk ekonomisinin hızlı büyümesini destekleyen en önemli etmenlerden biri, büyük bölümü kredi kartlarıyla yapılan yoğun tüketici harcamaları. Buna bağlı olarak işletmelerin, kendine özgü dinamiklere sahip bu pazarda, kartla ödeme kabul etmek için karışık sistemlerle uğraşmaları gerekiyordu. iyzico’nun bu ihtiyaca modern, kolay entegre edilebilen ve hızlı gelişen bir ödeme sistemi çözümüyle karşılık verdiğini gördük” diye konuştu.

iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu konuyla ilgili açıklamasında, “Avrupa’nın tanınmış yatırımcılardan biri olan Amadeus Capital Partners’ı yatırımcılarımız arasına katmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımla beraber C Serisi yatırım turunda ülkemize toplamda 15 milyon dolarlık bir yatırımı getirmiş olduk. Bu miktar, son dönemde bir Türk şirketine yapılmış en büyük yatırım oldu. Bulunduğumuz bölgede ayak izimizi bırakmak adına çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. 10 binin üzerinde aktif üye işyerine ve pazaryerleri altında 200 bin üzeri aktif satıcıya ulaşan iyzico olarak bu hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımızı öngörüyoruz” yorumunu paylaştı.

1977 yılında kurulan global teknoloji yatırımcısı Amadeus Capital Partners, bugüne kadar yazılım, mobil, internet, siber güvenlik ve medikal teknoloji alanlarında 100’ün üzerinde firmaya 1 milyar dolar yatırım yaptı. Şirket, Hindistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD’de bulunan yatırım ekipleriyle, teknoloji alanında hızlı büyüyen şirketlerden halka arz öncesi seviyeye kadar firmalar konusunda önemli bir tecrübeye sahip.