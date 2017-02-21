Kale Alarm’da rekor abone artışı

Kale Endüstri Holding’in yarım asrı aşan tecrübesine dayanarak 2013 yılında kurulan Kale Alarm, sektör liderliği yolunda hızla ilerliyor. Kısa zamanda pazarın etkin ve güçlü oyuncusu olmayı başaran, sağlıktan güvenlik sistemlerine kadar güvenliğin her alanında çözüm önerileri sunan Kale Alarm, abone artışında bir rekora imza attı. Kale Alarm, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle, abone sayısını yüzde 78 artırmayı başardı.

Güvenlikle ilgili her alanda yarım asrı aşkın süredir entegre ürünler ve hizmetler sunan Kale Endüstri Holding’in bünyesinde 2013 yılında kurulan Kale Alarm, sektör liderliği yolunda hızla ilerliyor. Elektronik Güvenlik ve Alarm İzleme Merkezi Hizmeti alanında sektörde yerini alan ‘Kale Alarm’, kısa zamanda pazarın etkin ve güçlü oyuncusu olmayı başardı.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik güvenlik sistemleri kuran, “Güvenlik Ciddi İştir” yaklaşımıyla güvenlik ile ilgili birçok alanda hizmet sunan Kale Alarm, yaşama ve çalışma alanlarını hırsızlık gibi kötü niyetli girişimlere karşı korumakla kalmıyor; yangın, sağlık problemleri, gaz kaçağı, panik ve tehdit gibi acil müdahale gerektiren durumlara karşı da önlem alınmasını sağlıyor.

Rekor büyüme

Sektörde fark yaratan hizmetleriyle her geçen gün daha da büyüyen Kale Alarm sektör liderliği yolunda hızla ilerliyor. Bireylere ve kurumlara güvenlik alanında tam kapsam koruma sağlayan Kale Alarm abone sayısında da rekor bir artışa imza attı. Kale Alarm üçüncü yılında bu büyümeye paralel olarak abone sayısını yüzde 78 artırdı.

Sektörde fark yaratan hizmetleriyle her geçen gün daha da büyüyen Kale Alarm, Maksimum Müşteri Memnuniyeti felsefesiyle, kullanıcılarına en iyi hizmeti sunarak yaşamlarını kolaylaştırmak, ev ve iş yerlerinde sevdikleriyle birlikte güvenle yaşayacakları bir ortam sağlamak hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.