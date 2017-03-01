Karakterini tanı, bisikletini seç

Havaların baharı işaret etmesiyle bisiklet aşkı depreşenler… Eğer bir bisikletiniz yoksa ve almak üzere sağa sola bakınmaya başladıysanız yapmanız gereken ilk şey doğru bisikleti seçmek. Yoksa bisiklet maceranız ilk gün sonlanabilir… Doğru bisikleti seçmek için önce amacınızı belirleyin… Yaşam tarzınız, ilgileriniz, hatta giyim tarzınız… Tüm bunlar bisiklet seçiminizde etkili. Amacınız spor yapmak mı, ulaşım mı, şehirde küçük turlar atmak mı, dağ bayır gezmek ya da düz asfaltta hız yapmak mı? Hangisi… Biz bisikletler hakkında genel bir sınıflandırma yapıp bilgilendirelim, size de bir yol göstermiş olalım…

Tarzınız ve aksesuarınız: Cruiser bisikletler

Bu retro görünümlü bisikletlerin geniş balon lastikleri, geniş seleleri vardır. Dik bir oturuş pozisyonu sağlarlar. Tek dişli düzeneği (vitessiz) olanlar yaygın olsa da, artık vitesli türleri de bulunuyor. Eğer yaşamınıza hem estetik hem de eğlence anlamında bir renk katmak istiyorsanız, bir yerden bir yere ne kadar zamanda gideceğinizin bir önemi yoksa bir cruiser bisiklet sizi mutlu edecektir. Bu tarz bisikletler, aslında bir stil tamamlayıcısıdır. Hız, performans, hafiflik ya da teknoloji bu tür için birer kriter değiller.

Şehrin değil dağın bisikleti: Dağ bisikletleri

Bu dayanıklı bisikletlerin tipik olarak geniş, dişli lastikleri, sağlam bir kadrosu, düz gidonu ve araziye uygun açıları vardır. Off-road için tasarlanmışlardır. Eğer iyi bir biniciyseniz yağmur çamur demeden, dağ tepe gezebilirsiniz. Engebeli arazilerdeki bu başarıları düz yolda tam aksi yöndedir. Geniş lastikler ivmelenmeyi yavaşlatır, bisiklette düz yol için gerekmeyen (örneğin amortisör) bazı parçalar gereksiz ağırlık olarak kalır. Vites sistemleri de engebeli arazilere göre donatılmıştır. Hıza yönelik değil daha çok tırmanışa yönelik bir tertibat bulunur. Bu nedenle genellikle 3 aynakol çarkı, 7 ila 9 arası ruble çarkı kombinasyonundan oluşan vites sayılarına sahiptir. Eğer sıkça bu tür parkurlara çıkacaksanız doğru bisiklet bir dağ bisikletidir. Ülkemizde en çok satan bisiklet türü olsa da, aslında amacına uygun kullanılmayan ilk sıradaki bisiklet türüdür. Çoğu insanı bisiklet sevdasından soğutan da bu bisiklettir. Çünkü asfaltta bu lastiklerle hızlanmak da, bu bisikletin gereksiz ağırlığını yokuş yukarı hissetmek de zulümdür.

Her amaca tek ilaç: Hibrid bisikletler

Konfor ve fitness konusunda en iyi sonucu veren bisiklettir. Bu bisiklet, genellikle dağ bisikletiyle yol bisikletinin özelliklerinin buluşmasıyla oluşmuştur. Daha pürüzsüz ve dağ bisikletine göre ince lastikler, hafif amörtisörlü ya da amörtisörsüz çatal, bu grubu dağ bisikletinden daha hafif kılar. Vites sistemleri de genellikle dağ bisikletiyle aynı olsa da, büyük çarklar (aynakol) yol bisikletine yakın diş sayısındadır. Oturma ve duruş pozisyonu da dağ bisikletine göre daha konforludur. Amacınız şehir içinde ya da şehir dışındaki düz alanlarda gezintiye çıkmak, spor yapmak ya da günlük ulaşımınızı sağlamaksa bu bisikletler işinizi fazlasıyla görecektir.

Fixie’den klasiğe: Şehir (urban) bisikletler

Bu bisikletler, şehir yollarındaki olası tehlikeleri gidermek için güçlü dayanıklı kadrolardan üretilir. Genellikle çamurluklu ve bagajlı olarak satılır. Bu bisikletin üzerindeki gidonlar, rahat bir sürüş için dik oturmanıza izin verir. Amaç hız değildir. Bu nedenle eğilip bükülerek ergonomik sıkıntılar çekmenin anlamı yoktur. Vites donanımları da hızdan ziyade konforlu ve kolay bir sürüş için tasarlanmıştır. 3 ila 11 vites arası şehir bisikletleri idealdir. Şehir ve kasabalarda ulaşım, gezi ya da eğlence için idealdir. Bu tür arasında fixie ve single speed olarak anılan vitessiz ve klasik bisikletler giderek yaygınlaşıyor. Hipster’ların vazgeçilmezi fixie’ler…

Yolun sonu: Yol bisikletleri

Bu bisikletlerin incecik lastikleri, hafif çerçeveleri ve çoğunlukla, drop bar adı verilen kıvrımlı gidonları vardır. Öne eğilerek binilen ergonomi hıza ve hızlanmaya yönelik tasarlanmıştır. bir bisikletliye hızlı bir şekilde döşeme üzerinde gitmesini sağlayan öne eğilme biniciliği vardır. Hafiflik bu bisikletlerde önemli bir kriterdir. Bisiklet türleri içinde donanım ve teknolojinin en yoğun olduğu türdür. Fiyat aralığı da diğer türlere oranla epey geniştir. Bisiklet üzerindeki parçaların her birinin daha hafif bulunur ve daha pahalıdır. 100 gr hafiflik için 1000 dolar fazla parayı göze almalısınız… Bu grubun birçok alt grubu da bulunur. Yani amaç düz yolda hızla ilerlemekten, belli bir zamanda belli bir mesafeyi katetmeye kadar uzanabilir. Ve her amacın yol bisikleti farklıdır. Kısacası, bisiklete başlamak için doğru bir kapı değildir.

Cebe girsin dersen: Katlanır bisikletler

Gezi, ulaşım, spor, yarış… Neredeyse her bisiklet amacına uygun katlanır bisikletler mevcuttur. Genellikle şehir kullanımı için ideal olduğu kabul edilerek şehir bisikleti olarak ele alınır. 20 inç tekerlekten 28 inçe kadar katlanır kadrolar mevcuttur. Donanımları da amaca göre değişken ve çeşitlidir. Fiyat aralığı da böyle… 800 TL ila 20 bin TL aralığında katlanır bisiklet bulunabilir. Her ne amaçla bisiklete biniyorsanız binin, bisikletin kolay taşınabilmesi önceliğinizse, toplu taşıma araçlarına bisikletle binmek ya da işyerinde masanızın altına itelemek istiyorsanız doğru tercih katlanır bisiklet olacaktır.

Stil: Mini velo

Ülkemizde hiçbir zaman ilgi görmemiş bir tür olan mini bisikletler, katlanırları andırır ancak stabil kadroya sahiptir. Normal bir bisikletin minyatür hali gibi görünürler. Ancak işlev ve geometri olarak normal bisikletlerden aşağı kalır yanları yoktur. Hem şehrin keşmekeşinde daha seri kullanılabilmeleri hem de stil açısından dünyada fanları çoktur…