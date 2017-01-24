“Karga Seven Türkiye” faaliyete geçti!

Dünyanın en büyük medya ve yapım devlerinden biri olarak tanınan Red Arrow Entertainment, bünyesindeki markaların en güçlülerinden biri olarak kabul gören Karga Seven Pictures ile Türkiye pazarına adım attı.

Dünya televizyonlarında büyük popülerlik sağlayan “Hunting Hitler”, “Booze Traveler” gibi diziler ile “Takım” ve “40” gibi gişe filmlerinin de yapımcılığını üstlenen Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures, İstanbul’da kurulan yeni ofisiyle “Karga Seven Türkiye” adı altında Ocak ayının başından itibaren faaliyete geçti.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Tamer Üner, CEO’luğunu Özer Sata, Kreatif Direktlüğü’nü Todd Cohen, Genel Koordinatörlüğü’nü Mahperi Uçar ve Drama Küratörlüğü’nü Kerem Özerdoğan’ın üstlendiği yapılanma ile pazara giriş yapan Karga Seven Türkiye, kurgu ve gerçek televizyon şovlarının yanı sıra, sinema filmleri, belgeseller, game showlar ve markalar için mobil ve dijital platformlar dahil olmak üzere orijinal içerikler de üretecek. Türkiye pazarının yanı sıra uluslararası ortaklıklara da imza atması beklenen markanın küresel dağıtımını ise Red Arrow International üstlendi.

Global birikim ve kaynaklarıyla Türkiye’deki TV, Sinema, Dijital vizyon alanlarında yüksek bütçeli yatırımlara hazırlanan Karga Seven Türkiye’nin hacmi giderek büyüyen medya pazarına güçlü yatırımlar ve yeni olanaklarla “ayakları yere basan sağlam bir oyuncu” olarak girmesi sektörde de heyecan yarattı.

Marka’nın imzasını taşıyacak olan yeni işlerde uluslararası alanda isim yapmış yapımcılar, yönetmenler, yazar ve animatörler ile halihazırda Türkiye’de var olan en yaratıcı ve yenilikçi prodüksiyon ekibiyle bir araya gelerek çalışmasının, prodüksiyon ve geliştirme alanlarına 360 derece bir bakış açısı getirmesi bekleniyor.