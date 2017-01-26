Kaspersky Lab’ın İnteraktif Koruma Simülasyonu Eğitimi artık çevrimiçi

Kaspersky Lab’ın interaktif koruma simülasyonu eğitimi olan “Kaspersky Interactive Protection Simulation” (KIPS) çevrimiçi olarak kullanıma sunuldu. “KIPS Online” adı verilen eğitim programı, daha önce de kullanımda olan ve çok takdir gören “KIPS Live” çevrimdışı siber güvenlik eğitimine önemli bir ek olarak hayata geçirildi. Her iki eğitim de, dünyanın dört bir yanındaki üst düzey işletme yöneticileri için uygulanabilir güvenlik zekası eğitimi sunuyor.



KIPS Online, siber güvenlik farkındalığına ve gerçek, uygulamaya koyulabilir içgörülere en çok ihtiyaç duyulan yerlere, yani büyük şirketlerin üst düzey yönetimlerine hitap ediyor. 20 yıllık Kaspersky Lab siber güvenlik tecrübesinden beslenen Kaspersky Interactive Protection Simulation, iki temel üst yönetim farkındalığı sorunsalını çözüyor: siber güvenlik olaylarına hızlı ve üst düzey bir tepki verebilmek için hazırlıklı olma ihtiyacı ve zaman eksikliği.

Kaspersky Lab Güvenlik Bilinci Programı Yöneticisi Slava Borilin, “Genel kurumsal siber güvenlik bilinci; tehditler, saldırı senaryoları ve güvenlikten ödün vermeme yöntemleri hakkında bilgi gerektirir. Ancak, en üst yönetim düzeyinde bir olaya başarıyla tepki vermenin ve zararları hafifletmenin en önemli anahtarı ekip çalışmasıdır. KIPS üzerinde çalışmaya başladığımızda bunu göz önünde bulundurduk ve alışılagelmişin dışında bir yol seçtik. Eğlenceli fakat amacına uygun, bilgiye dayalı ve genellikle iki saatten uzun sürmeyen oyunları tercih ettik. Amacımız yöneticileri tehditler konusunda eğitmek değil; güvenlik görevlilerinin yerini almak da istemiyoruz. KIPS, yöneticilerin bir siber güvenlik tehdidi durumunda daha iyi işbirliği yapmalarına yardımcı olmayı ve olay kurtarma maliyetlerinde tasarruf sağlanmasını sağlıyor. KIPS Online ile eğitim sürecine gerekli olan esnekliği getiriyor ve çok uluslu büyük şirketlerde üst düzey yönetimi de eğitime dahil etme olanağını sunuyoruz.” diyor.

Kaspersky Lab’ın Kurumsal BT Güvenlik Riskleri araştırmasına göre, işletmelerin %51’i BT güvenliği konusunda yatırım getirisini göstermenin zor olduğunu kabul ediyor. Üst düzey yönetici seviyesinde hızlı ve eşgüdümlü eylem, BT güvenliği maliyetlerinden tasarruf etmeye yardımcı olur; KIPS Live ve KIPS Online’ın ana hedeflerinden biri de bunun olabileceğini göstermek. Eğitim sırasında, katılımcılara interaktif bir tesis yönetme görevi veriliyor. Eğitimdeki farklı takımların amacı ise siber güvenlik zorluklarıyla uğraşırken tesisin finansal sağlığını da korumak. Oyunun senaryosu, gerçek yaşamda karşılaşılabileceklerin ötesinde zorluklar da içeriyor.

Kaspersky Lab yeni eğitimin global lansmanından önce, Aralık 2016’da, 40 ülkeden toplam 270 takımın katıldığı, kurumsal müşterilerin davet edildiği, dünya çapında bir KIPS Online turnuvası düzenledi. KIPS Online platformunun test sürüşü niteliğindeki turnuvadan çok başarılı sonuçlar elde edildi. Ayrıca, KIPS Winter Series (KIPS Kış Oyunları) adı verilen bir diğer turnuva da KIPS Online’ın yüzlece kişiye varan büyüklükte ekiplerle de başarıyla işlediğini kanıtladı. Amacı farkındalık yaratmak olan Kaspersky Lab, eğitimin bağımsız olarak yürütülebilmesi için güvenlik servis sağlayıcıları ve diğer kurumlara yönelik özel kitleri de bulunuyor.

Kaspersky Lab’ın Güvenlik Farkındalığı Eğitimi başlığı altında sunduğu hizmetlerin bir parçası olan KIPS Online ve KIPS Live, Kaspersky Lab veya yetkili satıcılarından dünya çapında talep edilebiliyor. KIPS hakkında daha fazla bilgi edinmek için şirketin Türkçe websitesini ziyaret edebilir veya İngilizce blog yazısındaki ayrıntılı açıklamaya bakabilirsiniz. KIPS Winter Series ile ilgili daha fazla bilgiye ise şirketin kurucusu ve CEO’su Eugene Kaspersky’nin ilgili blog yazısından ulaşabilirsiniz.