Kentleşme arttıkça akıllı evlere ilgi artıyor

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızda alışık olduğumuz birçok sistem de değişiyor. Bu değişimden her şey gibi evlerimiz de nasibini alıyor. Akıllı evler var artık! Akıllı evlerle yaşanan değişimlerin başında da güvenlik geliyor. Ancak artık güvenlik sektöründe sadece hırsızlık girişimlerine karşı önlem almak yetmiyor, akıllı güvenlik sistemleri akıllı evlerin olmazsa olmazı. Güvenlik dünyasındaki bu değişimleri Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip ile konuştuk.

Teknolojiyle birlikte yaşam tarzımız değişiyor. Ancak yaşam alanımız olan, binaları, yapıları genellikle atlıyoruz. Bu alanda da değişimler var. Biraz söz eder misiniz?

Bizlerin günlük yaşamdaki beklentileri değiştikçe yaşadığımız alanlar da değişiyor, çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak dönüşüyor. Bugün kentleşmenin daha az olduğu yıllara göre farklı bir toplumsal yapıda yaşıyoruz. Ortalama hane nüfusu düştü. Tek başına yaşayan kişilerin, 65 yaş üstü yalnız yaşayanların, kadın çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu da, güvenlik kavramının çerçevesinin genişlemesine neden oluyor; güvenlik artık bir lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç halini alıyor. Bizler Pronet olarak, her zaman değişen tüketici alışkanlıklarına en uygun çözümleri bulmak ve kullanıcılarımıza değer katan mükemmel bir deneyim yaşatabilmek için çaba gösteriyoruz. Bunun için de, her zaman teknolojiden faydalanıyoruz.

Örnek vermek gerekirse, artık elektronik güvenlik sistemlerimiz kullanıcıları yalnızca hırsızlığa karşı korumuyor; evlerinin veya iş yerlerinin yangın, su baskını, gaz kaçağı gibi tehlikelere karşı da korunmasını sağlıyor. Acil sağlık ihtiyacı doğduğunda veya bir panik anında da, yine Pronet yardıma koşuyor. 5 Korumalı Güvenlik Hizmeti ismini verdiğimiz bu sistemin en verimli ve hızlı şekilde çalışabilmesi için, Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’mize gelen sinyallere ortalama 10 saniye içerisinde geri dönüyoruz. Kullanıcıdan gerekli teyidi alarak, polis, ambulans veya itfaiyenin olay yerine en hızlı şekilde intikal etmesine destek oluyoruz. Sonrasında konunun takibini yapıyoruz. Elektronik güvenlik sistemleri sektöründe alarm sinyaline geri dönme süresi dünyada ortalama 60 saniyedir. Bizim dünya standartlarının çok üstündeki bu hizmeti sunabilmemiz, teknolojiye yaptığımız yatırımla ve bu teknolojilere en hızlı şekilde adapte olup onu kullanabilen eğitimli insan kaynağımız sayesinde oluyor. Sonucunda hızlı hareket kabiliyetimiz her yıl binlerce hayat kurtarıyor.

Artık her şey akıllı! Evler de akıllanıyor. Bu gelişimde sizin rolünüz ve vizyonunuz nedir? Dünyanın neresindeyiz?

Bizler, akıllı güvenlik ürünlerimizle herhangi bir evin modern standartlara uygun olacak şekilde akıllı hale gelmesini sağlıyoruz O evin özelliklerine ve en önemlisi de orada yaşayanların ihtiyaçlarına göre belirlenen kişisel güvenlik senaryolarına uygun çözümler sunuyoruz. Pronet olarak varoluş amacımız kullanıcılarımızı ve onların değer verdiklerini, sevdiklerini korumak; insanların hayatlarına dokunan, daha güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayan çözümler sunmak. Vizyonumuz ise, 2018’de Avrupa’nın en büyük üçüncü güvenlik şirketi olmak. Bu iki konuyu hayata geçirebilmek için, çağın sunduğu imkanları zorlayarak mümkün olan en yeni teknolojileri kullanıyor ve bu alana durmadan yatırım yapıyoruz.

Elektronik güvenlik sistemleri sektöründe başlıca sorunumuz tüketicilerin henüz yeterli farkındalık seviyesine ulaşmamış oluşu. Bu sistemleri kullanan ev ve iş yerlerinin penetrasyonu, örneğin ABD’de yüzde 20, Avrupa’da yüzde 8 civarında. Türkiye’de ise bu oran yüzde 1,5 seviyesinde kalıyor. Bu anlamda gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz ancak, kentleşme oranları yükseldikçe, inşaat sektöründeki olumlu gelişmeler sürdükçe ve toplumsal yapımızdaki bahsettiğimiz değişimler daha geniş kitleleri etkiledikçe, bu alandaki farkındalık da yükseliyor. İnsanlar, güvenlik ihtiyaçlarının elektronik sistemler ve onlara entegre akıllı teknolojilerle daha etkin şekilde çözülebildiğini görüyor ve bu hizmetleri talep etmeye başlıyorlar.

Akıllı güvenlik sistemleri neyi kapsıyor?

Türkiye’nin ilk akıllı güvenlik hizmeti olan Pronet Plus, uzaktan kontrol edebilme ve görüntüleme hizmeti, akıllı güvenlik çözümleri ve enerji yönetimini içeriyor. Kullanıcılarımız, Pronet’in 5 korumalı güvenlik hizmetini uzaktan kontrol edebiliyor. Alarm sistemini kurmayı unutup evden veya işyerlerinden ayrılmaları durumunda, uzaktan sistemi açıp kapatabiliyorlar. Evlerinde ve işyerlerinde neler olduğundan, cep telefonlarına gelen anlık bildirimlerle haberdar oluyorlar.

Pronet Plus’a entegre olarak çalışan “Akıllı Ailesi” de bu hizmeti kişiselleştiriyor ve bir adım öteye taşıyor. Ev veya iş yerini canlı yayında veya geçmişe dönük olarak izlemeyi mümkün kılan Akıllı Video, açık unutulan ev aletlerinin bağlı olduğu prizleri uzaktan kapatabilmeyi sağlayan Akıllı Priz, kombiye bağlanarak ısı seviyesini evde değilken bile kontrol edebilmeyi sağlayan Akıllı Termostat gibi ürünleri bunlara örnek verebiliriz. Kapıya kimin geldiğini evde yokken bile görebilmeyi sağlayan Akıllı Zil, yine evde olmasanız bile kapıyı cep telefonunuz üzerindeki uygulamadan açabilmenizi sağlayan Akıllı Kilit de bu ailenin üyeleri içerisinde. Bu sistemler kullanıcılara sağladığı kolaylığın yanı sıra, evin genel güvenliği de artırıyor, enerji tasarrufunu mümkün kılıyor.

Güvenlikteki yeni uygulamalar nelerdir? Siz son olarak neler üzerinde çalışıyorsunuz?

Pronet Plus’ın Akıllı Ailesini yeni ürünlerle sürekli genişletiyoruz. Bunun yanı sıra, güvenlik ihtiyacını ev ve işyerleriyle sınırlamıyor, kullanıcılarımızın dışarıdayken de Pronet koruması altında olmasını sağlıyoruz. Buna en güzel örnek de Pronet Panik Butonu uygulamamız. Pronet aboneleri, tehlikede olduklarında, cep telefonlarından Panik Butonu’na bastıkları anda bulundukları lokasyon bilgisi ve tehlike durumu, Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne iletiliyor. Pronet Alarm Haber Alma Merkezi, acil durumlarda iletişime geçilmesi istenilen kişilerle bu durumu paylaşıyor ve gerekiyorsa yine polis, itfaiye veya ambulansa bilgi vererek süreci takip ediyor. Üstelik, Panik Butonu hizmetinden Pronet aboneleri olmayan kişiler de faydalanabiliyor. Pronet abonesi olmayan kullanıcılar, panik butonuna bastığında lokasyon bilgisi ve tehlike durumu kısa mesaj olarak yakınlarına bildiriliyor.

Kurumsal müşterilerimiz için bu hizmeti 2016 yılında bir adım ileriye taşıdık ve ‘Kurumsal Panik Butonu’ uygulamamız ile şirketlerin, çalışanlarının güvenliğini an be an takip edebilmelerini sağlayan bir hale getirdik. Çalışanlar, cep telefonlarından Panik Butonu’na bastıkları anda bulundukları lokasyon bilgileri ve tehlikede oldukları bilgisi, Pronet Alarm Haber Alma Merkezi tarafından acil durumlarda iletişime geçilmesi istenilen kişilerle ve şirketleriyle paylaşılıyor. Gereken durumlarda acil durum protokolü uyguluyor. Kurumsal Panik Butonu kullanıcılarına özel olarak sunulan “Güvende misiniz” hizmeti ise, toplumsal olay, terör saldırısı, doğal afet gibi durumlarda, çalışanların cep telefonlarına, o an bulundukları konuma göre tetiklenen bir “Güvende misiniz?” bildirimi gönderiyor. “Güvende değilim” seçeneği seçildiğinde, kullanıcının güvende olmadığı bilgisi ve bulunduğu konum Pronet Haber Alma Merkezi’ne ulaştırılıyor. Merkez gerekli müdahaleyi ve takibi yapıyor. Çalışanların güvende olup olmadıkları bilgisini an an firmaya iletiyor.

Güvenlik sektörü dijitalleşme konusunda yeterince ilerde mi? Geleceğe ilişkin bir öngörünüz var mı?

Dijitalleşme her sektörde olduğu gibi güvenlik alanında da en önemli konulardan biri haline geldi. Dijitalleşmeyen ürünler ve markaların, günlük hayatımızın içerisinde verimli şekilde yer alabilmesi imkansız. Bizler pazar lideri olarak, Türkiye’de bu alanda örnek teşkil edecek ürünlerimizi hayata geçiriyoruz.