Kişisel bilgilerinizi yeni tanıştığınız herkesle paylaşmayın

Aşkın gözü kördür derler. İnternet üzerinden arkadaş arayanların kendilerine uygun birini bulma amacıyla yaptıkları göz önüne alındığında bu sözün tamamen doğru olduğu söylenebilir. Kaspersky Lab tarafından yapılan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu araştırmanın sonuçlarına göre, arkadaş bulma sitelerinde fazla bilgi paylaşmakla yalnızca yeni bir arkadaşa değil, dolandırıcılara ve siber suçlulara da kapılarınızı açabilirsiniz. Çevrimiçi arkadaş bulma platformlarını kullananların yaklaşık onda biri (%12’si), eşleştikleri kişilerle konuşmaya başladıktan dakikalar veya saatler sonra kendilerini riske atarak kişisel bilgilerini verdiklerini belirttiler.

Kişisel bilgileri vermek, hızlıca potansiyel bir eş bulmak için zararsız bir yol gibi görünebilir. Hiç tereddüt etmeden bu şekilde davranan kullanıcılar profillerinde özel ve hassas bilgilerini herkese açık halde paylaşıyorlar. Türkiye’den de araştırmaya katılan kullanıcıların dörtte biri (%24’ü) profillerinde tam adlarını paylaştıklarını belirtirken, onda birlik bir bölümün ise ev adreslerini (%9’u) ve işleriyle ilgili detayları veya ticari sırları (%10’u) bu şekilde paylaştıkları belirlendi. Yine aynı oranda kişinin ise profillerinde kendi müstehcen fotoğraflarını (%6’sı) paylaştıkları ortaya çıktı.

Kullanıcıların, çevrimiçi arkadaş bulma platformlarında “eşleştirildikleri” kişilerle bilgi paylaşmaya daha hevesli oldukları da tespit edildi. Araştırmaya katılanların %15’i eşleştirildikleri kişilere özel bilgilerini verirken, onda birlik bir bölüm (%12’si) ise bunu birkaç dakika veya saat içinde yaptığını belirtti. Çevrimiçi arkadaş arayanların %10’unun eşleştirildikleri kişilere kendileri hakkında yüz kızartıcı şeyler söyledikleri ve %12’sinin ise kendilerine ait özel veya müstehcen fotoğraflar gönderdikleri ortaya çıktı. Bu tür bilgiler yanlış ellere geçtiğinde kullanıcıların hesaplarına ve cihazlarına erişmek için veya siber suçlular tarafından şantaj ile para istemek amacıyla kullanılabilir.

Çevrimiçi arkadaş arayanlar bu kadar fazla bilgi paylaşmalarının yanı sıra interneti de aktif olarak kullanan kişiler. Bu da onları daha fazla siber tehdide maruz bırakıyor. Yapılan araştırmaya göre, internet üzerinden arkadaş arama platformlarını kullananların %38’i cihazlarının veya hesaplarının ele geçirilmesi veya fidye yazılımlarına hedef olma gibi BT güvenliği sorunları yaşamışlar. Çevrimiçi arkadaş arama platformu kullanmayanlarda ise bu oran %28 seviyesinde. Bu da internet üzerinden arkadaş arayanların saldırılara daha açık olduğunu ortaya koyuyor.

Kullanıcılar internet üzerinden arkadaş ararken güvenlikleri konusunda endişe ediyorlar. Bu kişilerin %59’u arkadaş aramak için kullandıkları cihaza zararlı yazılım bulaşmasından endişe duyarken, %60’ı ise verilerinin arkadaş bulma uygulaması veya servisiyle çalınmasından kaygılanıyor. Araştırmaya katılanların %56’sı internette arkadaş ararken çevrimiçi veya çevrimdışı bir tür tehdit veya sorunla karşılaştıklarını söylüyorlar. Tüm bunlara rağmen, kullanıcıların büyük bir kısmı kendilerini korumak için en basit yöntemleri bile uygulamıyorlar. %23’lük bir bölüm arkadaş bulma uygulamalarının cihazdaki verilere erişmesine izin vermezken, araştırmaya katılanların yalnızca %32’si bir güvenlik veya antivirüs çözümü kullanıyor.

Kaspersky Lab Tüketici İş Birimi Lideri Andrei Mochola, “Kullanıcılar herkese açık profillerinde veya potansiyel eşlerle kendileri hakkında çok fazla bilgi vermemeye dikkat etmeliler. Sokakta yanınızdan geçen birine ilk gördüğünüzde nasıl evinizin adresini vermiyorsanız, çevrimiçi arkadaş bulma sitelerinde de veri güvenliğinizin sorumluluğunu almalı ve bilgilerinizin sitede veya uygulamada koruma altında olduğunu düşünmemelisiniz. Bu tavsiye sadece çevrimiçi arkadaş arayanlar için değil tüm internet kullanıcıları için geçerli. Kullanıcılar nerede olursa olsunlar kendilerini ve kişisel verilerini korumalılar” dedi.

İnternet üzerinde ne yaparsanız yapın, Kaspersky Lab siber güvenlik endişeleri konusunda herkesin rahat davranabilme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu alanda 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Kaspersky Lab, kullanıcıların kendilerini korumasına yardımcı olan kapsamlı bir çözüm ailesi sunuyor. Kaspersky Free zararlı yazılımlara karşı temel korumayı ücretsiz olarak sağlarken, Kaspersky Internet Security ise daha kapsamlı özelliklere ve korumaya ihtiyaç duyanların dijital yaşamlarının her alanını güvence altına almaya yardımcı olan gelişmiş bir seçenek sunuyor.

Araştırmayı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve “Tehlikeli İlişkiler: Herkes internette mi arkadaş arıyor?” adlı raporu okumak için buraya tıklayabilirsiniz.