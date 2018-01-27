Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Ankara’da toplandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirilen “e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” konunun taraflarını Ankara’da bir araya getirdi.

The Green Park Otel’de yapılan toplantının açılışında konuşan e-Safe Kurucusu Musa Savaş, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemenin geçen yıl yürürlüğe girdiğini, bu alandaki düzenlemelerin hayata geçirilmeye başlandığını, konunun önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme geleceğini belirtti. Savaş, bu konunun etraflıca konuşulması için zirvenin düzenlendiğini kaydetti.

Savaş’ın konuşmasının ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla açılış paneli düzenlendi.

KVKK Başkanı Bilir, kişisel verilerin korunması konusunun Anayasa’da yer aldığını belirterek “Kişisel verileri koruma birçok ülkede kanunla düzenlenirken ülkemizde ise anayasal olarak koruma altına alınmıştır ki bu da Türkiye’nin bu konuya ne kadar önem ve değer verdiğinin bir göstergesidir” dedi.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2016’da yürürlüğe girdiğini, bu yasa öncesinde bu alandaki korumanın genel ve özel hükümlerle sağlandığını anlatan Bilir, kanunla kişisel veriler konusunda ilke ve esasların belirlendiğini, bunun da Türkiye’de temel hak ve hürriyetlere verilen önemi gösterdiğini kaydetti. Bu kanunun hemen ardından Avrupa’daki kişisel veriler alanında ilk sözleşme olan 108 Sayılı Sözleşme’nin de Türkiye tarafından imzalandığını anımsatan Bilir, sözleşmenin imza gününün “28 Ocak Veri Koruma Günü” olarak kutlandığını ifade etti. Bilir, “Kanunun bize verdiği misyona göre, bir taraftan veri korunacak diğer taraftan veri temelli ekonomiye geçiş hızlandırılacak. Türkiye de veri işlemesinin disiplin altına alınması önemli, bu iş usulüne göre yapılırsa bunda bir sakınca olmayacağını düşünüyorum. Verileri işlemede genelde sıkıntı çıkmazken istenen veri ne için isteniyor nerede kullanılıyor hususu daha önemlidir” diye konuştu.

Faruk Bilir, bu alandaki ikincil düzenlemelerin ve Veri Sorumluları Sicili Kayıt Sistemi’nin (VERBİS) tamamlanmak üzere olduğunu anımsatarak, şeffaflığın sağlanması için veri sorumlularının Kanun’da istenilen bilgileri kamuya açık bir şekilde buraya bildireceklerini, ayrıca vatandaşların da şikayet modülü üzerinden Kurul’a şikayette bulunabileceklerini bildirdi.

BTK Başkanı Sayan’ın açıklamaları

BTK Başkanı Sayan da kişisel verilerin en çok elektronik haberleşme sektöründe kullanıldığını, katlanarak artan ve büyük boyutlara ulaşan verileri işleme ve depolamanın belirli kurallara göre yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sayan, “Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak da veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlar hayatımıza girmekte ve günümüzün en değerli varlığı olan verinin daha hızlı işlenmesini, daha kolay analiz edilmesini ve güvenliğinin sağlanarak depolanmasını amaçlanmaktadır” dedi.

Sayan, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden bireylerin ilgi alanları, beğenileri, hayat görüşleri, sosyal çevresi, konum bilgileri ve fotoğrafları gibi veriler elde edildiğine işaret ederek, “Veri, günümüzde ve gelecekteki en değerli maden, sosyal medyanın ücretsiz olmasının da en büyük nedeni budur, bu konunun çok iyi anlaşılması ve düşünülmesi lazım. Depolanması ve korunması da bu bağlamda çok daha önemli bir hale geliyor. Kişisel veri konusunu konuştuğumuz bugünde en can alıcı sorulardan biri budur” görüşünü dile getirdi.

Zirvede, açılış bölümünün ardından da KVKK İkinci Başkanı Cabir Bilirgen’in moderatörlüğünde, KVKK Kurul Üyeleri Şaban Baba ve Dr. Cengiz Paşaoğlu’nun katılımıyla “Veri Sorumluları Sicili” ve “Veri Güvenliğinin Değerlendirilmesi” konuları ele alındı. Zirvede, avukatların ve uzmanların katılımıyla düzenlenen panelde ise “Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Boyutu” değerlendirildi.