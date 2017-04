“KOBİ’lerin dijital pazarlama konusunda kaynak kullanımı sıkıntıları var”

Yellow Pages bir firma rehberi. İlk olarak ABD’de basılı rehber olarak ortaya çıktı. Bugün ise aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 75’ten fazla ülkede online firma rehberi olarak yayımlanıyor. Yellow Pages, Türkiye’de basılı olarak hiç yer almadı. 2007 yılında %100 yabancı sermayeli bir şirket olarak, Türkiye pazarına girdi ve online versiyonu hayata geçirdi.

Yellowpages.com.tr adresinde yayın yapan Yellow Pages, online bir firma rehberi. 890 binden fazla firma datasına sahip. Firmalar buraya ücretsiz olarak kayıt oluyor ve online dünyada bulunabilirliklerini artırıyor.

KOBİ’lerin dijitalleşmeye bakışını ve Yellow Pages’i Yellow Pages Genel Müdürü Serhad Akkoç ile konuştuk.

Yellow Pages sadece online rehber olarak mı hizmet veriyor?

Dijitalin hayatın her alanına nüfuz etmesiyle işlerimiz de dönüşüm geçirdi. Bugün “bulunma”nın yolu, mobil uyumlu web siteleri, lokasyon bazlı web siteleri, dijital haritalar ve online rehberlerden geçiyor. Yellow Pages da hızla hayata geçen dijital pazarlama çözümleri sunan hizmet sağlayıcısına dönüştü. Ne yapıyoruz: Firmalara yerel arama, dijital haritalar, KOBİ’lere özel mobil uyumlu (responsive) web siteleri bayi ve franchise web siteleri, Google AdWords ve Facebook reklamları, manuel coğrafi koordinat belirleme gibi alanlarda hizmet veriyoruz.

KOBİ’lere yönelik sunduğunuz hizmetler neler?

Yellow Pages bulunduğu her ülkede her zaman en fazla sayıda KOBİ’ye ulaşan ve temasta olan, KOBİ’leri en iyi tanıyan “dijital bulunma ve erişirlik” hizmeti veren kurum. Yerel arama ve dijital pazarlama uzmanlığımızın bir uzantısı olarak, KOBİ’lerin yerel aramalarda üst sıralarda bulunması amacıyla platform ve danışmanlık sağlıyoruz. Bugün 890 binden fazla firma datasını barındıran YellowPages.com.tr, bu açıdan KOBİ’lerin yerel arama performanslarına sağladığımız en önemli desteklerden biri. Online firma rehberinde bulunmak çok önemli ama tek başına yeterli değil. Bugün dijital dünyada öne çıkabilmek için mümkün olduğunca fazla noktada, web sitesinden online firma rehberlerine, mobil sitelere, portallara, bloglara, sosyal medya platformlarına kadar var olmak gerekiyor.

Müşteriler firma ararken web sitesini mi tercih ediyorlar?

Müşterilerin, aradıkları firmayla ilgili detaylı bilgi almak için doğrudan web sitesine ulaştığını biliyoruz. Bu kapsamda da dijital pazarlama hizmetimizin bir uzantısı olarak KOBİ’lere özel web sitesi tasarlıyoruz. Tüm ekranlarla uyumlu web siteleri, mobil web siteler ve lokasyon bazlı web sayfaları, KOBİ’lere sağladığımız dijital pazarlama hizmetlerimiz arasında. Burada profesyonel bir tasarıma sahip, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) yapılmış, son teknolojiye sahip mobil uyumlu web siteleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra rehberimizde bulunan firmaları, Apple, Bing, Facebook, Foursquare, Google ve Yandex gibi platformlara ve bunların dijital haritalarına yerleştiriyoruz. Türkiye’de KOBİ’leri Apple Haritalarına yerleştiren tek firmayız.

Burada altını çizmek istediğim diğer önemli nokta mobilite. Google’ın yayınladığı araştırma, mobil cihazlardan yerel arama yapan her 2 kişiden 1’inin aynı gün içinde arama yaptığı mağazaya gittiğini söylüyor. Bu aramaların %54’ünde işletmenin çalışma saatlerine, %53’ünde yol tarifi bilgisine bakılıyor. Yellow Pages olarak, kendi müşterilerimizde de bu arama ihtiyaçlara cevap verme kaygısını çok yakından görüyoruz. Eskilerin tipik kurumsal müşteri talebi “logomu bir tık daha büyütür müsünüz”lerin yerini şimdi, çalışma saatlerini ya da o işletmeden geçerli olan ödeme yöntemlerini gösterme, dijital haritalarda işyeri pininin doğru yerde olması, yanlış açılmış pinlerin temizlenmesi gibi talepler aldı.

Hedefimiz Türkiye’de mobil uyumlu, güvenilir bir web sitesi olmayan KOBİ bırakmamak. Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Duda ile yaptığımız işbirliği ile KOBİ’lere yönelik hizmetlerimiz çok hızlandı. Bugün neredeyse her gün 1 KOBİ’ye web sitesi hazırlıyoruz. Sağladığımız dijital pazarlama danışmanlığının KOBİ’lere çok önemli bir katma değer sağlayacağını söyleyebilirim.

Çağımız dijitalleşme çağı. Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşmeye bakış açısı ne yönde? Dijitalleşmeye ayak uydurmak için neler yapmalılar?

KOBİ’ler dijitalde var olmanın ve online rekabetin önemini kavramaya başladılar. Mağazasının, işyerinin ziyaret edilmesini isteyen, müşterilerinin kapısından içeri girmesini isteyen her KOBİ, internette bulunmak istiyor. Tıpkı işyerinizin kapısına tabelanızı asarken uzaktan görünmesini istemek gibi aslında… Üstelik dijitalde sokak ya da cadde ile sınırlı değilsiniz; günün her saati, sizi herhangi bir lokasyondan arayan herkesin sizi bulabilmesi mümkün. Yeter ki internette olun, mobil cihazlarda olun, arama motorlarına kendinizi gösterin, online firma rehberlerinde kayıtlı olun. Adresinin, telefon numarasının, e-mail adresinin, web sitesinin bulunmasını isteyen her KOBİ, dijitaldeki varlığını önemsiyor.

Az önce de bahsettiğim gibi Google’ın Mobil ve Yerel Arama Davranışları verilerine göre mobil cihazlardan arama yapan her 2 kişiden 1’i arama yaptığı yere aynı gün içinde gidiyor. Bu aramaların %54’ünde işletmenin çalışma saatlerine, %53’ünde yol tarifi bilgisine bakılıyor. Bunlar çok güçlü arama davranışları… Dolayısıyla; siz eğer müşterinizin sizi aradığı zaman doğru lokasyonda bulmasını sağlayabiliyorsanız, size satış olarak dönme potansiyelini oldukça yukarıya çekiyorsunuz.

KOBI’ler için Yellow Pages’ın sağladığı hizmetler içine, çalışma saatlerini ya da o işletmeden geçerli olan ödeme yöntemlerini gösterme, dijital haritalarda işyeri pininin doğru yerde olması, yanlış açılmış pinlerin temizlenmesi gibi talepler aldı. Diğer yandan Yellowpages.com.tr yurt dışında da oldukça yaygın kullanılan bir rehber. Dolayısıyla eğer yurtdışındaki firmalar sizinle bağlantı kurmak istiyor ise sizi rehberde ‘arıyor’. Bununla ilgili ilginç örnekler yaşadık.

Mesela?

Geçtiğimiz günlerde bir Türk firması ABD’den bir ürün siparişi vermek istemiş, ABD’li firma, şirketiniz YellowPages.com.tr’de görünmediğiniz için gönderemiyoruz demiş. ABD’li firma ürün göndereceği firmanın gerçek-işleyen bir firma olup olmadığını YellowPages.com.tr’den kontrol ediyor. Bu datamızın ne kadar güvenilir bir kaynak olduğunun önemli bir kanıtı. Söz konusu firma hemen giriş yaptırdı ve rehberde yer aldı.

Ne yapmalılar sorunuza gelirsek; Google’ın 2014 sonlarında hayata geçirdiği, sitelerin “mobil uyumlu” olup olmadığını mobil arama sonuçlarında gösteren etiket uygulaması ve 21 Nisan 2015’te arama algoritmasında gerçekleştirdiği mobil odaklı değişim çok önemli. Bu gelişmeler bir anlamda mobil uyumlu olmayan sitelerin cezalandırılması, yavaş yavaş arama sonuçlarından silinmesi, adeta var olmaması anlamına geliyor. Bu geçiş süreci, mobil uyumluluğu sağlayan firmalar için çok kritik bir rekabet avantajı aslında. Firmalar, mobil çağın gerisinde kalmış pek çok işletmenin önüne geçip, online bulunabilirliklerini rahatlıkla bir üst noktaya taşıyabilirler. Esnek, kolay güncellenebilir tüm ekranlarla uyumlu web siteleri, hatta blog yazıları ile müşterilerinin her zaman takipte kalmalarını sağlayan içerikler sunabilirler. Online varlığını mobil kullanım etrafında şekillendirip geliştiren her firma, uzun soluklu ve sağlam bir rekabet avantajı yakalamış demektir.

KOBİ’ler özellikle dijital pazarlama konusunda biraz ürkek. Bunun nedenleri ve çözüm önerileriniz neler?

KOBİ’lerin dijital pazarlama konusunda kaynak kullanımı sıkıntıları olduğunu net bir biçimde gözlemliyoruz. Bu konuda iyi niyetle başlamış çalışmaların yanlış iş ortağı seçimi sonucu verimsizliğe dönüştüğü örnekleri de görüyoruz. Oluşan her yeni pazarda olduğu gibi bizim sektörümüzde de doğru yönlendirme yapamayan, güvenilir olmayan ve bu şekilde hizmet veren kuruluşlar var. Bu nedenle özellikle de kısıtlı bütçelerle hareket eden KOBİ’lerin daha temkinli yaklaştığını görüyoruz. Geçmiş deneyimleri nedeniyle haklı olarak, ellerindeki sınırlı kaynağı doğru sonuç alabilecekleri çalışmalara ayırmak ve bunu da en iyi yapabilecekleri iş ortağını seçmek konusunda artık daha titizler. Burada hepimize büyük bir iş düşüyor. Biz Yellow Pages olarak global deneyimimizle birlikte, yoğun bir biçimde KOBİ’lere ulaşmaya, onları online rehber ve dijital haritalara yerleştirmeye, dijital dünyaya adım atmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta da, dijital pazarlamanın da bir kere yapılıp bırakılacak bir süreç olmaması. Dijital platformlar her gün biraz daha gelişiyor ve değişiyor. Çeşitli arama motorlarında KOBİ’lerin ulaşılabilir ve bulunabilir olması çok önemli. Ancak daha önemlisi, arama motorları tarafından belirli periyotlarda güncellenen arama algoritmalarına karşı, işletmelerin bu değişime en hızlı şekilde cevap verebilir durumda olması ve uyum sağlaması gerekiyor. Aksi takdirde arama motorlarında bugün iyi bir konumda bulunuyorken, yarın bu konumunuzu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

2017’de dijital dünyada bizi ne gibi sürprizler bekliyor?

Teknolojinin ve dijital dünyanın bugünkü sınırlarını belirlemek çok güç. Her gün başka bir yenilik çıkıyor karşımıza. Dünyada henüz sayılı örneğini görebileceğimiz chatbotlar ise hızla hayatımıza giren eğlenceli teknolojik gelişmelerinden bir tanesi. Belli ki dünya devlerinin üzerinde çalıştığı ve uygulamaya aldıkları chatbot’lar, önümüzdeki dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkacak ve heyecan konusu olmaya devam edecek.

Biz Yellow Pages olarak, teknolojinin akıl almaz hızına karşılık, pratik ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran yeniliklere inanıyoruz; önem veriyoruz. RehberBot, bu yaklaşımımızın en önemli örneklerinden biri. 2016’nın son çeyreğinde Türkiye’nin ilk firma rehberi robotu RehberBot’u hayata geçirdik. Türkiye’nin ve dünyada ilk firma rehberi robotunu sunan ekip olmamız ise ayrıca gurur verici.

2017 hedeflerimizde ise sahip olduğumuz KOBI ve Kurumsal müşterilerimizin sektörel olarak daha detaylı ve direk ekonomiye katkı sunacak şekilde bulunurluklarını artıracak teknolojik gelişmeler için çalışacağız. Bu çalışmalarımız sırasında RehberBot teknolojimizi sektörel olarak özelleştirilmiş olarak Müşterilerimizin kullanımına açacağız.