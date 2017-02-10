Koç, sosyal etki aktörlerini buluşturuyor

Sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), küresel zorluk ve sorunları aşmak için sosyal etki ve sosyal değer konularında uluslararası çalışmalar yürüten Social Value International’ın bu yılki konferansına ev sahipliği yapacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve uluslararası düzeyde katılımın olacağı “Social Value Matters 2017” adlı konferans, 10-11 Nisan 2017 tarihlerinde Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), sosyal etki alanındaki kayda değer kuruluşlardan biri olan Social Value International’ın İstanbul’da düzenlenecek konferansına ev sahipliği yapacak. Destekçileri arasında MarjinalSosyal ve Myra’nın da bulunduğu konferans, 10–11 Nisan tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nin Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. “Social Value Matters 2017” konferansına sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, sosyal girişimciler; özel sektör, kamu ve fon veren kurum temsilcileri, analistler ve akademisyenler katılacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve uluslararası düzeyde katılımın olacağı “Social Value Matters 2017” konferansında, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlik ortamında değişime ilham vermek ve sosyal faydayı en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla paydaşların seslerini daha fazla duyurmanın yollarına odaklanılacak. Konferans oturumlar, çeşitli yuvarlak masa toplantıları ve atölye çalışmalarından oluşacak. Yuvarlak masa toplantıları uzmanlar tarafından yönetilen, görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına odaklanan küçük tartışma gruplarını içerecek. Atölye çalışmaları ise katılımcıları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik etmek üzere çeşitli alıştırmalar ve faaliyetlerde bir araya getirecek.

Konferans dünyadaki sorunlara, “ilkeler, kişiler, uygulamalar ve güç” olmak üzere dört temel alan ekseninde eğilecek. Sosyal etkiyi nasıl en üst düzeye çıkarılabileceğine dair planların kurgulanacağı konferansta, sosyal değeri artırmak konusunda işe yarayan unsurlara dair deneyimler paylaşılacak. Katılımcılar, sosyal değer için ölçümleme ve analizin yaşamsal öneminin farkına varırken, sosyal yatırımların, değeri hesaba katan yeni yaklaşımların planlanması konusunda rehberlik desteği de almış olacak. Katılımcılar ayrıca, 45 ülkeden temsilcilerin oluşturduğu Sosyal Value Matters ağı üyeleriyle ve işbirliği fırsatı yakalayabilecek.