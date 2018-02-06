Kripto Para yatırım ve girişimcilerine ışık tutacak eğitim

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 24 Şubat ila 17 Mart tarihleri arasında “Bitcoin, Blockchain ve Kripto Paralar Sertifika Programı” düzenleyecek. 4 hafta sürecek sertifika programı kapsamında katılımcılar; konunun Türkiye’deki en yetkin uzmanlarından kripto paraların temel kavramları, Blockchain uygulamaları ve ekosistemi ile kripto para piyasalarındaki fırsat ve riskleri öğrenme imkanı bulacaklar.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, KriptoPara Uzmanı Alp Işık ve Blockchain girişimi Defterhane’nin Kurucusu Cemil Şinasi Türün tarafından verilecek eğitimler 4 hafta sürecek.

‘Şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı program’

Kripto paralara ilişkin Türkiye’de şimdiye dek hazırlanmış en kapsamlı eğitim programını tasarladıklarının bilgisini veren Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, ”Bu program, ‘Bitcoin nasıl alınır?’ sorusundan önce ‘Bitcoin nedir? Bitcoin ve türevi kripto paraların çalışma mantığı nedir? Kripto para sektöründe ne tür fırsatlar ve riskler var ?’ gibi soruları soranlara yöneliktir ve öncelikle zihinleri meşgul eden bu soruların yanıt bulmasını ve bunun da ötesinde yakın gelecekte giderek ağırlığını hissettirecek Kripto Para ekosistemindeki zengin fırsatlardan nasıl istifade edileceğini ilişkin bir bakış açısı yakalanmasını hedeflemektedir.” dedi.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitim programına başvurular Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yapılabilecek. Sertifika programının ücreti ise 1000 TL+ KDV.

http://www.khas.edu.tr/2949/bitcoin-blockchain-ve-kriptoparalar-sertifika-programi