League of Legends 2017 Kış Mevsimi Şampiyonu SuperMassive oldu

League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali, görkemli bir mücadele ile tamamlandı. 22 Nisan’da Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen heyecan dolu karşılaşma sonunda, SuperMassive, Oyunfor.Crew’ı 3-1 mağlup ederek, sezonun ilk büyük kupasının sahibi oldu. Büyük mücadeleyi 5.000 kişi canlı izlerken yüzbinlerce espor tutkunu da TV ve internet yayınlarından dev finali takip etti.

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi Finali heyecanı nefesleri kesti. Kıran kırana bir rekabete sahne olan heyecanlı lig dönemi sonrası finale kalmayı başaran SuperMassive ve Oyunfor.CREW’in karşı karşıya geldiği Kış Mevsimi Finali’nde kazanan taraf SuperMassive oldu.

Görkemli bir açılışla 5 bin LoL tutkununu buluşturan final karşılaşması SuperMassive’in üstün oyunu sonucunda 3-1’lik skorla sona erdi. Tüm takımın başarılı performansı, izleyenlerden tam not aldı ve karşılaşmaya damga vurdu. Milyonlarca League of Legends tutkunu karşılaşmayı Tivibu Spor, YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak takip etti.

Zafer, Lig’in favorisi SuperMassive’in oldu

İlk maç başa baş bir mücadeleye sahne olurken, bu karşılaşmanın galibi SuperMassive oldu. Yine başa baş geçen ikinci maçı almayı bilen Oyunfor.Crew oldu ve durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü ve dördüncü oyunlarda rakibine büyük üstünlük gösteren SuperMassive kazanan taraf oldu ve 3-1’lik skorla kupaya uzanan takım oldu.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali’nde nefes kesen bir karşılaşma izlediklerinin altını çizerken, şunları söyledi: “Bu yıl da birçok kurumun desteğiyle organize ettiğimiz son derece keyifli ve coşkulu bir final mücadelesine birlikte tanıklık ettik. Daha iyi bir espor ekosistemi ve daha profesyonel bir League of Legends Şampiyonluk Ligi için, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Lig’imize yeni katılan güçlü takımları da bu emeğimizin bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu sayede oldukça heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir Lig’e tanıklık ettik. Keza Kış Mevsimi Finali de aynı derecede heyecanlı ve keyifli geçti. Bu zorlu karşılaşmadan kupayla ayrılan SuperMassive’i tebrik eder Brezilya’da gerçekleştirilecek Sezon Ortası Turnuvası’nda başarılar dilerim. Lig boyunca centilmence mücadele eden takımlarımıza ve tribünleri dolduran herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Sırada “Samba” var

Lig aşaması, çeyrek final ve yarı final aşamalarının ardından finale yükselen en iyi iki takımın mücadele ettiği dev etkinliğin galibi SuperMassive, ülkemizi 2017 Sezon Ortası Turnuvası’nda temsil edecek. Brezilya’da yeni formatıyla 2017 Sezon Ortası Turnuvası’nda Türkiye adına mücadele edecek olan XXX, A Grubu’nda yer alan Brezilya (Red Canids), Japonya (Rampage) ve Okyanusya (Dire Wolves) takımlarıyla karşı karşıya gelecek. MSI 2017’de rekabet 28 Nisan günü başlayacak.