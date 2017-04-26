Lenovo Dominik’e götürüyor

1 – 31 Mayıs tarihleri arasında Media Markt, TeknoSA ya da Vatan mağazalarından Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Play ve Lenovo P2 akıllı telefon alan herkes, her 250 TL değerindeki alışverişi için 1 çekiliş hakkı kazanacak ve bir arkadaşı ile beraber Dominik’e gitme şansı yakalayacak.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, teknoloji severleri Karayipler’in en gözde tatil merkezi olan Dominik Cumhuriyeti’ne gönderiyor. Kampanya kapsamında, 1 Mayıs – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Media Markt, TeknoSA veya Vatan mağazalarından Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Play veya Lenovo P2 akıllı telefon alan herkes her İkiyüzelli (250 TL) Türk Lirası değerindeki alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanacak. Bir kişinin maksimum 6 çekiliş hakkına sahip olduğu kampanya ile talihliler seçeceği bir kişiyle birlikte rüyaları süsleyen bir tatile çıkma şansına sahip olacak.

Başvurmak çok kolay

Kampanyaya katılmak için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Belirtilen perakende mağazalarından veya bu mağazaların online satış kanallarından alınan ürünlerde geçerli olacak kampanyaya göre en az 250 TL değerindeki ürününüzü aldıktan sonra www.lenovomotodominikmacerasi.com sitesinden, faturanızı siteye yükleyerek başvuru yapabilirsiniz. Siz de 31 Mayıs’ta sonlanacak olan kampanyanın ardından açıklanacak talihlilerden biri olarak seçeceğiniz bir kişiyle Dominik Cumhuriyeti’ne gidebilir ve bembeyaz kumların ve okyanusun keyfini çıkarabilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.lenovomotodominikmacerasi.com‘dan ulaşabilirsiniz.