Lenovo ile parlayan yıldızlar da sahnede!

Teknoloji devi Lenovo, 23 Şubat’ta Esma Sultan Yalısı’nda Türkiye’nin yıldızlarıyla buluştu. Mirgün Cabas’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, birbirinden ünlü yıldızlar ödüllerini aldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, 23 Şubat’ta Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirdiği etkinlikte, inovatif tasarımlarına ilham veren yıldızlarla bir araya geldi. Mirgün Cabas’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Türkiye’nin ilk enstrümansız müzik gruplarından A capella Boğaziçi ekibi, 2016 Paralimpik Yaz Oyunları’nda dünya rekorunu kıran haltercimiz Nazmiye Muratlı, İnsana Güven’in Kurucusu, Yol ve Dem kitaplarının yazarı Metin Hara ve Gazeteci, Televizyoncu, Ekonomi Yorumcusu Emin Çapa, gelenekselleşen buluşmanın bu yılki konukları oldu ve ödüllerini teslim aldı.

İnovasyonları, gelişime ve yeniliğe verdiği önemle günümüzde bir trendsetter haline gelen ve bu yıl Fortune 500 sıralamasında 29 sıra yükselişle 202. sırada yer alan Lenovo, aynı zamanda Interbrand’in “En İyi 100 Küresel Marka” listesinde de kendine yer buldu.

Lenovo Türkiye 2016onın en başarılı iş ortaklarını da ödüllendirdi.

Tüketici Kanalında Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı: Vatan Bilgisayar

Tüketici Kanalında Cirosal Büyümede Yılın İş Ortağı: Teknosa

Tüketici Kanalında Yılın En Yaygın Ürün Çeşitliliği Sunan İş Ortağı: Media Markt

Tületici Kanalında Yılın En Yüksek Ciro Yapan E- Ticaret Sitesi: Hepsiburada.com

Tüketici Kanalında Yılın En Yaygın Satış Yapan İş Ortağı: Arçelik

Smb Kanalında Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı: Bilgi Birikim Sistemleri

Smb Kanalında En Hızlı Büyüyen İş Ortağı: Yönsis

Yılın En Yüksek Ciro Yapan Ara Toptanı: Eksa

En Hızlı Büyüyen Ara Toptan: Denge

Kurumsal Müşteri Segmenti Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı: Destek

Kurumsal Müşteri Segmenti Yılın En Hızlı Büyüyen İş Ortağı: Bilgi Birikim Sistemleri

Kurumsal Müşteri Segmenti Yılın Özel Ödülü: Horizon

Sunucu Alanında Yılın En Hızlı Büyüyen Distribütörü: Penta

Sunucu Alanında Yılın En Başarılı Projesi: Novatek

Sunucu Alanında Yılın En Yüksek Katma Değerli Kurumsal İş Ortağı: Bilgi Birikim Sistemleri

Yılın En Yüksek Lenovo Sunucu Servisi Satan İş Ortağı: Atacom

Sunucu Alanında Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı: İstanbul Pazarlama

Akıllı Telefon Kategorisinde Yılın En Hızlı Büyüyen İş Ortağı: Teknosa

Akıllı Telefon Kategorisinde Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı: Vatan

Akıllı Telefon Kategorisinde Yılın Özel Ödülü: Media Markt

Akıllı Telefon Kategorisinde Yılın En Başarılı Ticari Pazarlama Ödülü: Vodafone

Akıllı Telefon Kategorisinde Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı: Turkcell

Pazarlama Özel Ödülü: Media Markt

Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü: Penta

Yılın En Hızlı Büyüyen Distribütörü: Index