Lenovo’dan devrimci buluş

Teknoloji devi Lenovo, devrim yaratacak bir buluşa imza attı. Ürünlerinde yeni geliştirdiği “Düşük Isılı Lehim” tekniğini kullanmaya başlayan Lenovo, karbon salımını %35 azaltacak.

Dünya’nın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile de akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, yeni geliştirdiği yöntemle devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Karbon salımını %35 oranında azaltacak yeni Düşük Isılı Lehim teknolojisini geliştiren Lenovo, patent duyurusu yaptı. 10 yıldır çevreye verdiği zararlar nedeniyle kurşun esaslı lehimleme tekniği kullanmayan ve onun yerine kalay esaslı lehim tekniği kullanan Lenovo, bu tekniği de daha iyi seviyelere çekmek için çalışıyordu. Bu şekilde Lenovo, yeni geliştirdiği yöntemle hedefine ulaşmış oldu.

Lenovo’dan dünyaya hediye

Lenovo, yeni Düşük Isılı Lehim tekniği ile kendini inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarının lideri olarak kanıtlamaya devam ederken, 2018 yılında bu yeni prosedürü ücretsiz olarak tüm endüstrinin kullanımına sunmayı planlıyor. Yeni sistem, sadece Lenovo ürünleri için değil, bütün elektronik üretim süreçlerinde evrensel olarak kullanılabilecek ve tüketicilere hiçbir ekstra maliyet veya olumsuz etki yaratmayacak. Lenovo, önceki lehim tekniklerinde kullanılan maksimum sıcaklığı 70 santigrat derece düşürerek büyük bir tasarruf yaratmayı başardı.

Teknoloji liderinden 1890 ton geri dönüşüm

Düşük Isılı Lehim tekniği ile 2017 yılı boyunca karbon salımında %35’e varan oranlarda tasarruf sağlamayı hedefleyen Lenovo, 2018 yılı sonuna kadar ise tekniğin kullanımını daha da yaygınlaştırarak, yıllık 5.956 metrik ton CO² tasarrufu sağlamayı planlıyor. Bu değerin, CO² salımındaki karşılığı ise yılda 670 bin galon benzin tüketimine, yani ortalama bir arabanın 14 milyon mil (22.967.639 km) boyunca harcayacağı yakıt miktarına denk geliyor. Bu veri, çevreci bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde ise yılda 1890 ton geri dönüştürülmüş atığa denk geliyor.

Daha çevreci üretim hattı

Lenovo PC ve Akıllı Cihazlar Entegre Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Luis Hernandez, yeni teknik ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni sürecin, Lenovo’nun sürdürülebilir ticari uygulamalara verdiği önemin PC alanındaki bir yansıması olduğunun altını çizdi ve “Yenilikçi yapımız, inovasyonlarımız ve AR-GE çalışmalarımızın ötesinde, artık ürünlerimizin üretilme şekline kadar uzanıyor. Firmamızı geliştirirken aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkimizi de azaltan bu tür teknikler yarattığımız için gururluyuz” ifadelerini kullandı.