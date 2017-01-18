letgo’ya 175 milyon dolarlık ek yatırım

Çevredekilerle ikinci el alışveriş yapmanın en kolay yolu olan letgo, 175 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıkladı. Firma aynı zamanda dünya çapında 20 milyon aktif kullanıcı ve 45 milyon uygulama indirme sayısına ulaştığını duyurdu.

İkinci el eşya alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlayan mobil uygulama letgo, 175 milyon dolarlık ek yatırım aldı. Alınan yatırım Naspers, Accel, Insight Venture Partners, New Enterprise Associates, 14W ve diğer yatırımcılar tarafından sağlandı. letgo ayrıca, 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 20 milyon aylık aktif kullanıcıya ve 45 milyon indirilme sayısına ulaştığını açıkladı ve bu sayede dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji girişimleri arasında yerini aldı.

Bugüne kadar 375 milyon doları aşan yatırım alan letgo, önümüzdeki altı ay içinde platform üzerinden satılan ürünlerin brüt değerinin 23 milyar dolar düzeyine ulaşacağını açıkladı. Ayrıca, son teknoloji ürünü pazar platformu, 2016 yılında aktif kullanıcı sayısını yüzde 359 büyürken günlük bazda listelenen toplam ürün sayısında yüzde 960’ın üzerinde artış olduğunu açıkladı. letgo, yeni finansmanın başta ABD’de, Türkiye’de ve uluslararası alanda büyümeyi hızlandırmak ve halihazırda büyük yatırımlar yaptığı, yapay zeka ve görüntü tanıma gibi teknolojik üstünlüklerini geliştirmek için kullanılacağını duyurdu.

Mobil uygulamanın tescillenmiş ileri teknolojisi sayesinde, letgo kullanıcıları tek kelime yazmadan veya fiyat girmeden yalnızca bir fotoğraf çekerek saniyeler içinde bir eşyayı satışa sunabiliyor. letgo, yapay zeka ve resim tanıma özelliklerini kullanarak ilana otomatik başlık koyan ve kategorisini belirleyen kendi türündeki tek uygulama. letgo, bu teknolojinin geliştirilmesine odaklanmasının, uygulamanın ABD, Türkiye ve diğer ülkelerdeki en popüler alışveriş uygulamaları arasında yer almasının önemli bir sebebi olduğunu ve Google’ın yakın zamanda letgo’yu 2016’daki ‘En İyi Uygulamalar’dan biri olarak gösterdiğini belirtti.

Kurucu ortak Alec Oxenford “letgo, önceden tahmin edebileceğimizden daha hızlı bir çıkış yakaladı, ancak hedefimiz hala bundan çok daha büyük; dünyadaki en büyük ikinci el pazarını inşa etmek. Yeni yatırım bizi bu vizyona daha da yaklaştıracaktır. Sadece alıcılar ve satıcılara değil aynı zamanda çevreye de faydası olan, hızla genişleyen bir ikinci el ekonomisini güçlendirerek büyütüyoruz. letgo hali hazırda dünyada on milyonlarca kullanıcının yeniden önce kullanılmış olanı düşünmelerine yardımcı oluyor ” dedi.

Naspers’ta Classifieds CEO’su Martin Scheepbouwer ise “letgo, mevcut ikinci el pazar platformlarının karşılaştığı en büyük tehdit. letgo’nun erken dönemde bu tür platformlar için eşi benzeri görülmemiş boyutta büyüyor ve bunu çevresindekilerle daha kolay alış veriş yapmak isteyen büyük bir kitlenin ihtiyacını karşılayarak yapıyor. Kısa sürede onlarca milyon alıcı ve satıcı tarafından kullanılan dev bir pazar haline geldi ve büyümesi daha da hızlanıyor” dedi.

İkinci el ürünlerin alınıp satılmasında Türkiye’deki en hızlı ve kolay platform olarak da ön plana çıkan letgo, App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.