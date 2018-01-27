LG Electronics, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronics, Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri bölümlerinin üstün performansı ile şu ana kadar elde ettiği en yüksek karlılığa ve satış rakamlarına ulaştı.

LG Electronics Inc (LG), 2017 yılına dair finansal verilerini açıkladı. Şirket, gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 10,9 oranında artırarak, LG’nin şu ana dek elde ettiği en yüksek gelir olan 55.4 milyar dolar seviyesine yükselti. 2016 yılında Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri bölümlerinin güçlü performansı ile karını yüzde 85 oranında artırarak, 2.23 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamla birlikte şirket, 2009 yılından beri elde ettiği en yüksek kara ulaştı. 2017 yılının dördüncü çeyreğinde elde edilen gelir bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artarak, 15.3 milyar dolara yükseldi. Şirket bu dönemde 330.9 milyon dolar işletme karının sahibi oldu.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü; TWINWash çamaşır makineleri, InstaView buzdolapları ve enerji tasarruflu ürünlere yönelik artan taleple beraber bir önceki yıla göre yüzde 11 artış yakalayarak, 17.34 milyar dolar gelir elde etti. Kore’deki satış rakamlarını yüzde 27 oranında artırarak, dördüncü çeyrek gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında yükselten LG, 3.91 milyar dolar gelir elde etti. LG SIGNATURE özelinde Kuzey Amerika’da gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının yanı sıra, yapay zeka ve robot teknolojilerini kapsayan Ar-Ge faaliyetleri sebebiyle artan pazarlama giderleri, şirketin faaliyet gelirlerinin 72.8 milyon dolar azalmasına neden oldu.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü, bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 16.85 milyar dolar gelir elde etti. LG OLED ve UHD TV’lere olan talep artarken, şirket 1.41 milyar dolar işletme karının sahibi oldu. LG Premium TV’lere yönelik artan taleple birlikte 2017 yılının dördüncü çeyreğinde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 4.94 milyar dolara yükseldi. Şirket, bu çeyrekte işletme karını 2016 yılına göre yüzde 134 artırarak, 345.96 milyon dolar elde etti.

LG Mobil İletişim Bölümü, zorlu pazar koşulları ve Çin markalarının rekabeti giderek kızıştırmasına karşın 10.52 milyar dolar gelire ulaşmayı başardı. LG V30 ve diğer premium akıllı telefonların güçlü satış rakamları ve gelişmiş işletme yapısı sayesinde dördüncü çeyrek geliri 2.77 milyar dolar olurken, çeyrek bazlı işletme zararı ise 192.33 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü, ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 26’lık artışla 3.15 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşırken, son çeyrekte 772.8 milyon dolarlık satışla bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş kaydetti. Şirket 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bilgi-eğlence sektörü satışlarında yaşanan düşüş ve yeni iş yatırımları sebebiyle kârlılıkta daralma yaşadı. Küresel elektrik araç pazarının büyümesiyle beraber 2018 yılında pazar bileşenleri için ekstra talepler oluşması bekleniyor.