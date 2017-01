LG, en yeni ses ürünlerini CES 2017’de sergiledi

LG Electronics, tüm ses tutkunlarına hitap eden Dolby Atmos® SoundBar’dan parti hoparlörlerine kadar birçok ürününü CES 2017’de kullanıcıların beğenisine sundu.

LG Electronics (LG), Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilediği genişletilmiş ses ürünleri serisi, genel dinleyiciler veya ses tutkunları fark etmeksizin çok yönlülüğü ve taşınabilirliği ön planda tutan tüm kullanıcılara hitap ediyor. LG’nin en yeni ses cihazları, premium LG TV’ler ile uyumu en üst düzeye çıkarmak ve kullanıcıların sevdikleri müzikleri her yere taşıyabilmelerini sağlamak için en yeni teknolojilerle donatıldı.

TV Sound Bar’larda yeni bir boyut

Yeni LG SJ9 SoundBar, en üstün sinematik ses deneyimini yaşatmak için Dolby Atmos® teknolojisinin gücünü kullanırken, zarif tasarımıyla da her eve estetik bir değer katıyor. LG SJ9 güçlü ve hacimli bir ses yaratmak için üst tarafa ses veren iki güçlü hoparlörü de dâhil olmak üzere her açıdan dinleyiciyi sarmalayan çoklu hoparlörlere sahip.

Dolby Atmos özelliği, üst noktalar da dâhil olmak üzere üç boyutlu bir alanda konumlandırılabilen gerçekçi, nefes kesici ve hareketli sesler üreterek çok daha kapsayıcı ve duygusal bir deneyim sunuyor. Ayrıca üç boyutlu dinleme alanında her bir sesin yerini ve boyutunu tanımlamak için karmaşık meta veriler kullanıyor. Bu sayede tüm sesler bağımsız nesneler olarak temsil edilebiliyor. Gerçek zamanlı olarak üretilen bu ses öğelerinin her biri kendisi için belirlenen noktalardan doğuyor ve kullanıcılara duyuruluyor.

LG SJ9 orijinal stüdyolarda kaydedilen sesleri yeniden oluşturabilmek için yüksek kaliteli kayıpsız ses dosyaları ile de uyumlu olan 4K Sound[1] (Yüksek Çözünürlüklü Ses) özelliği ile donatıldı. Buna ek olarak, LG SJ9’un Frekans Yükseltme (Sound Upconverting) özelliği, standart ses dosyalarının kalitesini 24bit/192Hz’e yükselterek her parçayı çok daha detaylı bir hale getiriyor. LG SJ9, görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek saflıkta bir ses kalitesi sunmak için 4K Pass-Through özelliğini destekliyor. Bu sayede mükemmel bir senkronize ses ve video deneyimi sağlıyor.

LG ayrıca 38mm’lik zarif ve etkili tasarımıyla oldukça sağlam bir ses performansı sunan SJ8 SoundBar ürününün de tanıtımını gerçekleştirdi. LG SJ8, LG’nin en yeni 2017 TV modelleriyle de tam bir uyum içinde çalışıyor. Ayrıca belirli modellere sahip olan LG TV kullanıcıları, TV Perfect Fit Kit özelliği sayesinde LG televizyonlarının orijinal standının yerine LG SJ8 SoundBarı yerleştirerek de kullanabiliyorlar. LG SJ8, 4K Ses, 4K Pass-Through ve dâhili Chromecast’i kullanarak içerikleri izleyebilmek gibi LG SJ9’da da bulunan birçok üstün özellikle donatıldı.

Split bar tasarımı sayesinde dinleyicinin arzuladığı şekilde yatay veya dikey olarak yerleştirilebilen LG SJ7, 320W’lık inanılmaz derecede güçlü ve çok yönlü bir SoundBar ürünü olarak öne çıkıyor. LG SJ7’nin iki yarısı kablosuz olarak birbirine bağlanarak olağanüstü bir stereo ses kalitesi sunuyor. LG SJ7’nin iki parçasından biri ise düğmesi çevrildikten sonra içinde bulunan dâhili pil sayesinde arka hoparlör olarak kullanılıyor. Bu sayede daha sağlam bir surround ses deneyimi sunuyor. Diğer düğme çevrildiğinde ise taşınabilir ve kablosuz bir bluetooth hoparlör olarak istediğiniz her yerde ve her zaman kullanılabiliyor.

Eğlenceli ve güçlü LOUDR hoparlörler

Parti yapmayı sevenler ve müzik yapımcıları düşünülerek tasarlanan LG’nin LOUDR ses sistemleri, mükemmel bir parti atmosferi yaratmak için oldukça güçlü bir ses deneyimi sunuyor.

LOUDR CJ98, 3,500 W gücünde ses üretme kapasitesi sayesinde adeta canlı bir kulüp atmosferi yaratabiliyor. LG CJ98’in Party Thruster özelliği, ses ve ışık efektlerini mükemmel bir şekilde zamanlamak için DJ’in dans parçasını istediği gibi yönetmesini sağlıyor. LG CJ98, aynı zamanda loop düğmesi ve paylaşım yapabilmek gibi bir dizi özel kontrol seçeneklerine de sahip. Karaoke hayranları, CJ98’in çok çeşitli ses efektlerinin yanında, şarkılardaki vokallerin sesini kısan ve şarkının tonunu değiştirme imkânı veren Karaoke Star özelliğine hayran kalacaklar.

LOUDR OJ98 ise parti atmosferini daha da üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanmış şık bir hepsi bir arada hoparlör sistemi. LG OJ98 verimli bir akustik basınç üretmek için gövdesinin içinde gizlenen, katlanmış boynuz tasarımını kullanıyor. LG OJ98’in Sparkle Lightning özelliği ise müziğin ritmine göre tepki vermesini ve ışık yansıtmasını sağlıyor. Ayrıca hızlıca geçen bir yarış arabası sesini taklit eden Party Kick Starter özelliğiyle donatılan LG OJ98, partinize fazladan eğlence katıyor. LG OJ98 DJ’ler için özel tasarlanan 109cm’lik yüksekliğiyle Party Thruster ve diğer tüm kontrollerin erişilebilecek en ideal noktada olmasına imkân veriyor.

LG, CES etkinliği süresince taşınabilir parti ses sistemi LG FJ7’yi de kullanıcıların beğenisine sundu. LG FJ7 taşınabilirliği en üst noktaya taşımak ve seste herhangi bir bozulma yaşanmadan 400W’lık yüksek ses gücünü sağlamak için özel olarak tasarlandı. LG FJ7, oldukça büyük bir rahatlık sağlayan tutma kolları ve tekerleklere sahip olmasıyla mobilite kavramını öncelikli bir sıraya koyarak kullanıcıların sevdikleri müziği istedikleri her yere taşıyabilmelerine imkân veriyor.

LG Ev Eğlence Bölümü Başkanı ve CEO’su Brian Kwon konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG’nin heyecan verici 2017 ses ürünleri serisi, güçlü ses özellikleri ve sofistike tasarımlarıyla, genel kullanıcılardan üstün ses kalitesi isteyen Audiophile’lere kadar herkesin büyük beğenisini topluyor. Bu yıl CES bünyesinde sergilediğimiz nefes kesici LG ses ürünleri, herkese hitap eden ve her an her ortama uyacak geniş bir yelpazede ses ürünleri geliştirme konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi.”