LG G6, modern endüstriyel tasarımın kilometre taşı olacak

LG G6’nın minimalist çizgileri, dayanıklılığı ve ergonomisi ünlü endüstriyel tasarımcı Torsten Valeur’dan tam puan aldı.

LG G6’yı çok yakın zamanda görme fırsatı bulan dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı Torsten Valeur, LG’nin yeni amiral gemisi hakkındaki fikirlerini açıkladı. Torsten Valeur’a göre LG G6 güzel bir tasarım ve akıllı çözümleri, muhteşem bir kullanıcı deneyimiyle ideal şekilde birleştirerek akıllı telefon fikrinin temelini yeniden şekillendiriyor.

IF Design Tasarım Ödülleri ve Good Design Ödülleri gibi endüstrinin en prestijli ödüllerinin jüri üyeleri arasında yer alan ve aynı zamanda Danimarkalı tasarım stüdyosu David Lewis Designers’ın CEO’su Torsten Valeur, herkesin merakla beklediği LG G6’nın üstün bir dayanıklılık hissi veren eşsiz tasarımından övgüyle bahsetti. LG G6 ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan Torsten Valeur, LG G6’nın FullVision özelliğine sahip ekranının dikkat dağıtıcı gereksiz tüm ayrıntıları ortadan kaldırarak gayet doğal bir şekilde kullanıcıların tüm dikkatlerini üzerine çektiğini belirtti. LG G6’nın bu sayede tüm muhteşem endüstriyel tasarımlarda olduğu gibi sadece mükemmel gözükmekle kalmayıp aynı zamanda kullanıcıları da odak noktasına koyduğunu söyledi.

Eşsiz minimalist tasarım öğeleri kullanan LG G6, kullanıcılara oldukça pürüzsüz ve mükemmel bir dokunma hissi sunuyor. LG G6’nın etrafını saran metal çerçevenin verdiği sağlamlık hissiyatını ise oldukça şık görünümlü mat cilası tamamlıyor. Arka bölümü kusursuz şekilde düz bir yapıya sahip olan LG G6, aynı zamanda kamerasının zarar görmesine neden olabilecek hiçbir çıkıntıya da sahip değil. LG G6’nın tek elle de kolaylıkla kullanılabildiğinden övgüyle bahseden Torsten Valeur, telefonun sahip olduğu oldukça sıkı ve sağlam tutuş hissinin bunda büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Torsten Valeur ayrıca sözlerine şunları da ekledi: “LG G6’yı elinize aldığınızda, öncelikle onu ayrıntılı bir şekilde inceleyin. LG G6’nın detaylarındaki özeni ve kusursuzluğu gördüğünüz zaman eşsiz bir akıllı telefonla karşı karşıya olduğunuzu anlayacaksınız.”