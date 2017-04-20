LG G6, Türkiye’de yarın satışta olacak

LG Electronics’in Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017’de tanıttığı ve herkesin merakla beklediği en yeni amiral gemisi LG G6, operatör mağazalarında 21 Nisan itibariyle satışa çıkıyor.

LG Electronics,tek elle bile rahatlıkla kullanılabilen yeni ve şık tasarımı sayesinde Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tam 31 farklı ödül kazanan LG G6’yı Türkiye’deki kullanıcılarla 21 Nisan itibariyle buluşturuyor.

LG G6, hediyeleriyle birlikte geliyor…

Sadece LG telefon kullanıcılarına özel uygulamaların içinde bulunduğu LG Smart World kampanyası kapsamında 21.04.2017 – 31.05.2017 tarihleri arasında LG G6 satın alan tüm kullanıcılar 3 hediye birden kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında LG G6 aldıktan sonra LG Smart World’e kayıt yaptıran kullanıcılar, 100TL değerinde “Koruma Paketine” (Kırılmaz Ekran Koruyucu, Arka Kapak Koruyucu ile Koruyucu Kılıf) sahip olacaklar.

Ayrıca; G6 kullanıcılarına özel bir seçenek olarak LG Smart World’de bulunan G6 Google Oyun Koleksiyonu üzerinden; Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Crossy Road, SimCity BuildIt, Cookie Jam ve Genies & Gems oyunlarından oluşan 200 dolar değerindeki altılı oyun öğesi ve 150TL değerindeki 100 GB Google Drive ücretsiz olarak sunuluyor.

Elinize tam oturan büyük ekran

FullVision® özellikli, 2880X1440 çözünürlükte, 5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, aynı zamanda 18:9 ekran oranını kullanan ilk akıllı telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın sunduğu inovatif 18:9 ekran oranı, geleneksel 16:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, sağladığı çok daha geniş izleme alanı sayesinde oyun oynarken ve video izlerken bütünsel bir deneyim sunuyor.

Tutarken rahat, izlerken çok daha geniş

LG G6 oldukça geniş bir ekrana sahip olmasına rağmen çok rahat bir şekilde kavranabiliyor. Aynı boyuta sahip diğer akıllı telefonlardan farklı olarak LG G6, tek ele rahatlıkla oturuyor ve kullanıcılara büyük bir telefon değil, tam anlamıyla büyük bir ekran deneyimi yaşatmayı başarıyor. Pennsylvania Devlet Üniversitesi’den Dr. Andris Freivalds ve Yonsei Üniversite’den Dr. Ji Yong-gu önderliğindeki ergonomik araştırmalar ekipleri tarafından yapılan testlerde, LG G6’nın kavramadaki rahatlığı, farklı tutuş şekilleri ve hareketlerdeki konforunun yanında uzun kullanımlardaki kas yorgunluğu gibi etkileri de ayrıntılı bir şekilde incelendi. LG G6, yapılan bu testlerin tümünde en yüksek puanı almayı başardı.

LG G6’nın en ilgi çekici ve özel parçası ekranı

Metal ve camın mükemmel bir bileşimi olan LG G6, minimalist tasarımın sunduğu şık ve pürüzsüz dokunma hissiyatıyla beraber beyaz, platinyum ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın etrafını saran metal çerçevenin verdiği sağlamlık hissiyatını ise oldukça şık görünümlü mat cilası tamamlıyor. Arka bölümü kusursuz şekilde düz bir yapıya sahip olan LG G6, aynı zamanda kamerasının zarar görmesine neden olabilecek hiçbir çıkıntıya da sahip değil. Yeniden düzenlenen kamera, sensör ve hoparlörler ise LG G6’nın sahip olduğu dar çerçeveler sayesinde ön bölümün üst tarafına tek sıra halinde yer alıyor. Hem ekran hem de gövdenin sahip olduğu dairesel kenarlar, sadece tasarımı tekilleştirmekle kalmıyor aynı zamanda telefonun düştüğünde zarar görmesini de engelliyor.