LG, IoT ekosistemini robotik ürünleriyle genişletiyor

LG’nin endüstriyel ve son kullanıcı odaklı gelişmiş akıllı robotları, konuşuyor, mesajlaşıyor, temizlik yapıyor ve çim biçiyor.

LG Electronics (LG) IoT ekosistemi ve yapay zeka ürünleri arasında yer alan, çığır açan yeni akıllı robot serisini CES® 2017’de tanıtacak. LG’nin akıllı robot serisi, akıllı ev ağ geçidi ve akıllı ev bildirim merkezinin sağladığı olanakları iki katına çıkararak kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. LG ayrıca, IoT ve akıllı teknolojinin sunduğu imkânları evlerin dışına taşıyıp, havaalanı ve diğer kamusal alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan gelişmiş robotlarla ekosistemini genişletiyor.

Hub Robot: Daha Akıllı Bir Ev

Göz alıcı Hub Robot, evdeki diğer akıllı cihazlara bağlanıp, Amazon Alexa’nın ses tanıma teknolojisinden de faydalanabiliyor. Böylece klima ya da kurutma makinesini sadece sözlü komutlarla kullanmanızı sağlayıp akıllı ev teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Hub Robot kullanıcılara sunduğu birçok bildirim sayesinde adım adım sesli komutlarıyla yemek tariflerini anlatabiliyor ya da interaktif ekranı sayesinde buzdolabının içindekileri gösterebiliyor. Ayrıca Hub Robot, Alexa’nın geniş bilgi birikimine erişim sağlayabildiği için; müzik dinlemek, alarm kurmak, hatırlatma notları oluşturmak ya da hava ve trafik durumunu öğrenmek gibi imkânları da kullanıcılara sunuyor.

LG Hub Robot kullanıcı dostu ve antropomorfik tasarımıyla, tüm aile bireylerinin rahatça kullanabilmesi için tasarlandı. Ekranda beliren yüz sayesinde, geniş bir duygu yelpazesi dahilinde hislerini ifade edebilmenin yanı sıra, hareket ettirilebiliyor ve döndürülebiliyor. Kendisine yöneltilen basit sorulara kafa sallamak gibi beden dili hareketleri ile yanıt verebilecek şekilde tasarlanan Hub Robot, eve gelen, evden ayrılan ya da uyuyan aile bireylerinin faaliyetlerinden de haberdar olabiliyor. Kamerası sayesinde her bir aile üyesini tanıyıp, her biri için farklı bir selamlama kullanacak şekilde programlanabiliyor.

Hub Robot, mutfak veya oturma odası gibi aile bireylerinin sık bulunduğu ortak alanlara yerleştirildiğinde en iyi performansı gösteriyor. Aynı zamanda evin diğer odalarına Hub Robot’u tamamlayıcı mini robotlar yerleştirilebiliyor. Görsel ekranlara sahip bu mini robotlar Hub Robot’un birer uzantısı oldukları için aynı işlevleri gerçekleştirebiliyorlar.

Airport Guide Robot (Havalimanı Rehber Robotu): Yolcuların En İyi Arkadaşı

LG’nin akıllı hizmet ekosistemini genişletme çabası sadece evlerle sınırlı değil. Yakın bir zaman içinde Kore Incheon Uluslararası Havaalanı’nda görülecek olan Havalimanı Rehber Robotu, yolculara akıllı bir bilgi asistanlığı sağlayıp, İngilizce, Çince, Japonca ve Korece olmak üzere dört dilde soruları yanıtlıyor. Biletinizi basit bir şekilde tarattığınızda, uçağa biniş saati, kapısı ve hatta gideceğiniz yerin hava durumu hakkında ayrıntılı bilgiye kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu robot, yürüme sürenizi de hesaba katarak, tahmini varış sürenizi hesaplayabiliyor ve havaalanı içinde gitmek istediğiniz yere kadar size eşlik edebiliyor.

Airport Cleaning Robot (Havalimanı Temizlik Robotu): Endüstriyel Boyutta Temizlik

Robotik elektrikli süpürgelerin ilk ve yenilikçi örneklerinden olan bu seri, endüstriyel büyüklükte bir süpürge olmadan tamamlanmış sayılamazdı. LG Havalimanı Temizlik Robotu, çok sayıda fırça ve motorun yanı sıra, geniş kapasiteli bir toz kutusu ile donatılmış olan süper boyutlu bir robotik elektrik süpürgesidir. Fayanslardan halı zeminlerine kadar her noktayı temizleme kapasitesine sahip olan bu robot, en kalabalık havaalanlarında bile güvenli ve etkili performans sağlamak için yeni tasarım akıllı sensörler ve çoklu kamera ile donatıldı. Havalimanı Temizlik Robotu, ışık algılama ve uzaklık tayini (LIDAR) özelliğine sahip çoklu sensörleriyle engelleri algılayabiliyor. Ayrıca eşzamanlı yer belirleme-haritalama teknolojisi (SLAM) sayesinde de her zaman konumunun farkında olabiliyor.

Lawn Mowing Robot (Çim Biçme Robotu): Kusursuz Görünümlü Bahçeler

LG’nin Çim Biçme Robotu (Lawn Mowing Robot), markanın CES 2017’deki gelişmiş robot serisini tamamlayan son ürün olarak öne çıkıyor. Birçok alan için uygun olan bu robot, çimlerin doğru ve isabetli ve en önemlisi de güvenli bir şekilde düzeltilmesi için HOM-BOT robot süpürgenin gelişmiş teknolojisinden faydalanıyor. LG Havalimanı Robotu’nda bulunan gelişmiş sensörlere ve tamponlara sahip olan LG Çim Biçme Robotu, her an nerede olduğunu biliyor ve ağaç ya da çit gibi her engelin yerini tespit edebiliyor. Çim biçme performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan bu robot, çimlerin kusursuz görünmesini sağlayan ve çok hızlı hareket eden bir bıçak kullanıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG olarak en çok göze çarpan kullanıcı odaklı çalışmamız HOM-BOT robot süpürge ile yıllardır akıllı teknoloji ve robot teknolojisi alanındaki inovasyonumuzu ortaya koyuyoruz. Yıllar süren araştırmalar sonucu kazandığımız bilgi birikimimizi evlerde ve dış mekanlarda kullanıcılara en üstün rahatlığı sunacak şekilde nasıl uygulamaya koyduğumuzu CES 2017’de sergileyeceğiz.”