LG’den yeni nesil tasarımlar

LG Electronics, fark yaratan ödüllü ürün yelpazesiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken, yeni nesil tasarımlarıyla da birçok farklı özelliği bir arada sunuyor.

LG Electronics’in “Hayatı güzelleştiren yenilikler” mottosuyla geliştirdiği yeni ürünleri insan odaklı ve kullanıcıyı düşünen teknolojileri de içinde barındırıyor.

LG Buzdolabı kapısı otomatik açılabiliyor

SIGNATURE ürün serisi içindeki bazı buzdolabı modellerinde yer alan Auto Open Door ™ özelliği sayesinde, LG buzdolabının kapağı akıllı sensör dedektörüyle kendi kendine açılabiliyor. Kapağın daha kolay açılması için tasarlanan özellik sayesinde buzdolabının önündeki zeminde bulunan “Kapı Açma” ışık projeksiyonuna basılması yeterli oluyor. Böylece eliniz tencerelerle doluyken buzdolabının kapağını açmak için tek bir hareket yeterli oluyor.

LG, TWINWash™ teknolojisiyle kullanıcıların başını iki defa döndürecek

Türkiye’deki kullanıcıların da beğenisine geçtiğimiz aylarda sunulan LG Electronics’in son model TWINWash™ çamaşır makinesi, çamaşır yıkama alışkanlıklarına farklı bir boyut getiriyor. Bu akıllı inovasyon sayesinde kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır yükünü üstlenirken, TWINWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

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LG Smart InstaView: LCD ekranlı buzdolabı

LG‘nin kendi webOS akıllı platformu tarafından desteklenen özelliklere sahip olan LG Smart InstaView buzdolabında, iki dokunuşla şeffaf hale gelen 29 inçlik bir dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyorlar. Ayrıca buzdolabında bulunan webOS platformu sayesinde Wi-Fi tabanlı birçok yeni özellik de kullanılabiliyor. Buzdolabında bulunan Amazon Alexa sesli asistan servisi özelliği ise kullanıcılar için yemek tarifleri bulmak, müzik çalmak, Amazon‘dan alışveriş yapmak gibi akıllı kişisel asistan hizmetleri veriyor.

LG Robot süpürge: Bırakın temizliği o yapsın

Çoklu sensörler ve LG Deep Learning teknolojisini kullanan LG’nin robot süpürgesi, odadaki eşyaları tanıyor ve buna göre tepki veriyor. Odanın yüzey görüntülerini kaydeden akıllı süpürge, karşılaştığı engelleri hatırlıyor ve onları aşmayı öğreniyor. LG robot süpürge temizlik sırasında karşısına çıkan engelin bir insan mı yoksa bir kedi mi ya da masa gibi cansız bir nesne mi olduğunu da ayırt edebiliyor.

LG Hub Robot: Tüm aile bireyleri rahatça kullanabiliyor

Robot teknolojilerinin artık hayatımızın vazgeçilmezi olduğu günümüzde, tüm kullanıcılar yapay zekâya sahip bu cihazların günlük yaşamın içinde çok daha fazla rol oynayarak birçok alanda işlerimizi kolaylaştırmasını istiyorlar. Evdeki diğer akıllı cihazlara bağlanıp tercihleriniz doğrultusunda onları yönetebilen LG Hub Robot’un en önemli özelliği Amazon Alexa tabanlı ses tanıma teknolojisine sahip olması. Böylece klima ya da kurutma makinesini sadece sözlü komutlarla kullanmanızı sağlayıp akıllı ev teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. LG Hub Robot kullanıcılara sunduğu birçok bildirim sayesinde adım adım sesli komutlarıyla yemek tariflerini anlatabiliyor; ya da interaktif ekranı sayesinde buzdolabının içindekileri gösterebiliyor. Hub Robot, mutfak veya oturma odası gibi aile bireylerinin sık bulunduğu ortak alanlara yerleştirildiğinde en iyi performansı gösteriyor