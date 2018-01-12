Lineage 2: Revolution 2 ayda 5 milyon oyuncuya ulaştı

Kısa sürede önemli başarı yakalayan Lineage 2: Revolution, 10 kat eklenen Yeni Kibir Kulesi ve çeşitli oyun içi etkinliklerle oyunculara daha fazla ödül kazanma fırsatı tanıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen oyun şirketi Netmarble Games , mobil MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution’un 2 ay içinde 54 ülkede 5 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu başarıyı oyuncularla kutlamak üzere tüm oyunculara 5 Güçlendirme Parşömeni verilecek.

Kuleye 10 kat eklendi

Oyuncuara 50’ye 50 Kale Kuşatması ve 30’a 30 Açık Kuşatma özelliklerini yeni sunan Lineage 2: Revolution, şu ana dek mobil cihazlarda sunulan en büyük ölçekli çoklu oyuncu özelliği bulunan oyun oldu. Netmarble, Kibir Kulesi’ne 10 kat daha ekleyerek, toplam kat sayısını 70’e çıkardı ve Rün ve TP gibi ek ödüller kazanma fırsatını oyuna ekledi.

Ekipman Birleştirme Etkinliği geliyor

Ayrıca, Lineage 2: Revolution oyuncuları Ekipman Birleştirme Etkinliğine katılabilecek. Etkinlik tarihi 18 Ocak 10:59 olacak. Etkinliğe katılan tüm oyuncular en az bir S Derece ekipman kazanacak.

Oyuna eklenecek bir diğer etkinlik, 17 Ocak 2018 saat 10:59’da başlayacak olan Aymel’in Okulu etkinliği. – Büyüme Rehberi Etkinliği’nde ise oyuncular, 5 görev tamamladıklarında otomatik olarak seviye atlayacaklar. Oyuncular bir günde en fazla 2 ücretsiz giriş yapabilecekler. Daha iyi ödüller almak için oyuncuların daha zor görevlerin üstesinden gelmesi gerekecek. Oyuncular, Adena, Geliştirme Parşömeni Paketi, Kutsal Parşömen Paketi alma fırsatını yakalayacak.

Yeni yıl fırsatları sürüyor

Yeni Yıl Kutlaması amacıyla oyuna, 21 Ocak 2018, saat 10:59’a kadar giriş yapan oyuncular çok sayıda hediye kazanacak. Oyuncular, “2,” “0,” “1” “8” mektuplarını ve Kutsal Parşömen Seçme Kutusu, Oto-tamamlama Paketi x3, 30.000 Adenas, Güçlendirme Parşömeni Seçme Kutusu gibi ödüller kazanacak. Alacakları ödüller giriş yaptıkları tarihe göre olacak. 18 Ocak’ta ise oyuncuların, mektuplarını çeşitli oyun içi eşyalarla (5.000 Adena kutusu, 500 Doping, 1 Yenileme Eşya Kutusu, 1 Rastgele Bitki Kutusu vb.) takas yapabilecekleri bir etkinlik başlayacak.

Oyuncularımıza teşekkür ederiz

Netmarble Games Chief Global Officer’ı Seungwon Lee; “Harika oyun içi etkinliklerle oyuncularımıza bize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyoruz. Umarız oyuncularımız Lineage 2: Revolution’dan keyif almaya ve kendilerini geliştirmeye devam ederler. Harika bir 2018 yılı bizleri bekliyor”dedi.

Lineage 2: Revolution, tüm dünyada App Store® ve Google Play™ üzerinden indirilebilir