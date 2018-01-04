Lise çağında akademik araştırma yapmak mümkün

College Coach, lise öğrencilerinin üniversite seviyesinde akademik araştırmalar yapabilmeleri için eğitim ve danışmanlık çalışmalarına başladı. İlk eğitim 13 Ocak 2018 tarihinde Acıbadem Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek.

Türk öğrencilerin yurtdışı başarılarında imzası bulunan Talha Kılıç ile College Coach kurucusu ve eğitim koçu Tuğrul Gerdan, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Bu eğitimde amaç, lise öğrencilerinin akademik araştırma metodlarını öğrenmesi, daha nitelikli araştırma çalışmaları yapmaları ve yapacakları bilimsel çalışmaları daha akademik bir dil ile projeye ve bilimsel makaleye dökmeleridir. Bu eğitim çalışmaları ile gençlerin erken yaşta akademik çalışmalara başlamalarını ve dünya bilim literatürüne daha çok katkı sağlayarak bilim üreten gençlerin yetişmesini istiyoruz.”