Logitech Spotlight ile sunum performansı artıyor

Logitech, sunum kontrolünde yeni standartlar sunan slaytlar arasında rahatça gezinmeye imkân veren Logitech® Spotlight™ Sunum Kumandası’nı piyasaya sundu.

Ekrandan 30 metre (100 adım) uzaklıkta dahi çalışan Spotlight™, geleneksel slayt atlatma araçları veya lazer ışıklarından farklı olarak, konuşmacının iyi bir performans göstermesini sağlıyor. Gelişmiş işaretleme sistemine sahip uzaktan kumanda, anlatılmak isteneni daha iyi vurgulamaya, ekrandaki içeriği büyütme imkân sağlarken, videoları oynatmak ve bağlantıları açmak için de kullanılıyor.

Logitech® Spotlight™, USB alıcısı veya Bluetooth® Smart teknolojisiyle anında bağlanıyor. Çoğu cihazda tak-çalıştır olarak kullanılabilen uzaktan kumanda, tüm popüler sunum uygulamalarıyla uyum sağlıyor. Akıllı şarj olma özellikleriyle ön plana çıkan ürün 1 dakika şarj edildiğinde 3 saat aralıksız kullanılabiliyor. İlave özellikler eklenip güncellenecek bir uygulamayla da çalışabilen Spotlight™ uygulamasından işaretleme modu büyüteç veya vurgulama olarak değiştirilebiliyor, titreşimli alarm sistemi sayesinde zamanlama kurulabiliyor ayrıca, tanımlanan el hareketiyle ses açma ve kapatma gibi fonksiyonlar eklenebiliyor.

Ürünle ilgili bilgi veren Logitech Yaratıcılık ve Verimlilik İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marcel Stolk, “Sunum yaparken çoğumuz için en büyük zorluk, izleyici karşısında heyecan duymaktan ve hata yapmaktan kaynaklanan güven eksikliğidir. Takip etmesi güç lazer ışıkları yerine, sunumun daha akıcı yapılmasını sağlayan Spotlight™ kullanarak, izleyicinin sunuma daha iyi konsantre olmasını sağlamak mümkün. Bu da konuşmacının güvenini pekiştirerek, performansını yükseltecek.” dedi. Logitech® Spotlight™ Sunum Kumandası’nın TED’in de tercih olduğunu belirten TED Küresel Ortaklıklar Başkanı Lisa Choi Owens, “Hepimiz konuşmacıların sahnede güvende hissetmesine yardımcı olacak güvenilir teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Konuşmacılarımızın Logitech® Spotlight™ gibi teknolojileri kullanması, konuşmalarına odaklanmalarına ve daha özgüvenli bir sunum yapabilmelerine imkân tanıyor.” dedi.

Logitech® Spotlight™ Sunum Kumandası,129,99 $ tavsiye edilen satış fiyatıyla Mart 2017 itibarıyla Türkiye’de piyasaya sunulacak.