Logo Yazılım başarının sırrını açıkladı: Yeniliklere uyum

Uygulama yazılımları alanının lider markalarından Logo Yazılım, geleneksel iş ortakları toplantısını, Türkiye genelindeki 800’e yakın bilişim profesyoneli ve yurt dışındaki paydaşlarının katılımıyla Antalya’da gerçekleştirdi.

“Yeniliklere Uyum” temasıyla düzenlenen toplantılarda Logo’nun 2017 stratejileri ve hedefleri paylaşılırken, ArGe çalışmaları sonucu çözüm kümesine eklenen yeni ürünler hakkında bilgiler de verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Değişimin çok hızlı ve keskin yaşandığı bilişim sektöründe başarının anahtarı yenilikleri takip etmek ve bunlara hızla uyum sağlamaktır. Biz de bu amaçla trendler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştirip, yeni teknolojilere paralel ürünler üretiyor, ayrıca satın almalar yoluyla da çözüm kümemizi sürekli zenginleştiriyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve sunduğumuz kaliteli hizmetlerle sektörün lider firmalarından biriyiz. Sürdürülebilir büyümemizi ve rekabet gücümüzü, büyük bir özveri ve uyum içinde çalışan iş ortaklarımıza borçluyuz. Katkılarından dolayı tüm iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Logo Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra CTO görevini de sürdüren M. Tuğrul Tekbulut’un yönetiminde gerçekleşen teknoloji sunumlarında, Logo’nun J-Guar ERP, Tiger ve Netsis Wings ERP Çözümleri ile iş analitiği, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, perakende, tedarik zinciri çözümlerine yönelik ürün tanıtımları gerçekleşti. 2017 yılında pazara sunulacak ve ARGE çalışmaları devam eden yeni çözümler tanıtıldı. E-dönüşüm alanındaki yatırımlar ve yeni ürünler hakkında bilgiler verildi. Günün sonunda düzenlenen ödül töreninde 2016 yılında başarılı performans sergileyen iş ortakları ödüllendirildi. Toplantının ardından gerçekleşen gecede sanatçı Sıla sahne aldı.