Mahalleyi sanal ortama taşıyan pazaryeri: Bikoshu

Bikoshu, tüketicilerin mahallelerinde bulunan dükkân, mağaza ve restoranlardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan lokal bir sanal pazaryeri. Misyonu mahallede eve veya işyerlerine servis yapan esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncülük etmek olan Bikoshu’da, siparişler hızla artıyor.

Bikoshu üç girişimci ortağın çocukluklarındaki mahalle konseptini sanal ortama taşıma hayaliyle doğdu. Kendini hiper-lokal pazaryeri olarak tanımlayan Bikoshu, kullanıcıların mahallelerinde bulunan restoran, dükkân ve mağazalardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan bir platform. Bikoshu’nun misyonu mahallede eve veya işyerlerine servis yapan esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncülük etmek. Bu anlamda, Bikoshu’nun hizmet vereceği potansiyel esnaf ve KOBİ sayısı 2016 sonu itibariyle 500 binin üzerinde hesaplanıyor. (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu verilerine göre).

Bikoshu’nun diğer online sipariş sitelerinden en büyük farkı; bakkaldan fırına, petshop’tan kuru temizlemeye her türlü günlük tüketim ihtiyacını son kullanıcılara aynı platformda sunabilmesi. Bikoshu; bakkal, market, restoran, fırın, pastane, kahve, ofis malzemeleri, çiçekçi, kozmetik ve kuruyemişçi gibi farklı dükkânları bir arada barındırıyor. Her büyüklükte ve her sektördeki işyeri Bikoshu dünyasının parçası olabiliyor.

Bikoshu mahalle bilinci ve dayanışmasını geliştirmek istiyor

Bikoshu Kurucu Ortağı Tolga Özbilün sanal mahalle hayallerine şu yorumu yapıyor: “Mahallede sipariş vermek için akla gelen ilk mecra olmaya talibiz. Tüm esnafın sanal ortamda yer aldığı bir platform üzerinden kısıtlı zamanı olan günümüz tüketicisine hız kazandıracağımızı düşünüyoruz. Esnafa verdiğimiz destek ve son kullanıcıya yaptığımız mahalle vurgusuyla mahalle bilincini ve dayanışmasını geliştirmek istiyoruz. Çok yakında bütün Türkiye’de Bikoshu aracılığıyla internet çağına ayak uydurmuş lokal kahramanlar çıkacağına inanıyoruz.”

Sıfır komisyonla esnafa tam destek

Bikoshu Kurucu Ortağı Ceylan Ece Keremoğlu’na göre, Bikoshu sıfır komisyon politikasıyla pazar yeri modelinde ezber bozuyor. Ceylan Ece Keremoğlu sıfır komisyon politikalarını, “Bikoshu olarak dijital dünyanın bize verdiği maliyet avantajlarını üye iş yerlerimize yansıtmak istiyoruz, amacımız özellikle küçük esnafı desteklemek. Bu politikamızın aynı zamanda bize hizmet kapsamımızı çok hızlı bir şekilde Türkiye çapına yaymanın kapılarını açacağı düşüncesiyle çok heyecanlıyız” şeklinde ifade etti.

E-ticarette gidilmesi gereken çok mesafe var

Bikoshu Ortağı ve Genel Müdürü, Murat Levent Demircan, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) verilerine göre, Türkiye’de e-ticaretin toplam perakende içindeki payının 2017 sonu itibariyle yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu söylüyor. Demircan’ın verdiği bilgiye göre, dünya ortalaması olan yüzde 8,5 ile karşılaştırıldığında dijital dönüşüm adına gidilmesi gereken çok ciddi bir mesafe mevcut.

Bikoshu’da siparişler hızla artıyor

Ağustos 2017’de yola çıkan Bikoshu’da siparişler hızla artıyor. Aralık 2017’de aylık 2 bin sipariş miktarına ulaştı. Bikoshu’da şu an için 350’den fazla işyeri ve 4 binden fazla aktif kullanıcı mevcut. Uygulama indirme sayısı ise 15 bini aşmış durumda. Bikoshu’da verilen siparişlerin tutarı yaklaşık 250 bin TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şu an için İstanbul’da aktif olan Bikoshu, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin diğer şehirlerine de yayılmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Bikoshu’ya Big Bang Startup Challenge’dan ödül

2017’de 10 bini aşkın girişimin katılımıyla başlayan, dünyanın en büyük girişimcilik yarışmaları arasında yer alan, Big Bang Startup Challenge 23 Kasım 2017 günü Uniq İstanbul’da düzenlendi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Bikoshu, EnerjiSa ve ING Bank tarafından toplam 100 bin TL ödülle layık görüldü.