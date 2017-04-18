Markaların geleceği bu konferansta konuşulacak

Tutkulu liderliğin yeni tanımını yapan isim Mac Macartney, İş dünyasına yön veren Global Lider Ahmet Bozer, Tüketici davranışlarını şekillendiren ve 5000’in üzerinde marka ile çalışmış davranış bilimci Sille Krukow, daha iyi yarınlar için inovasyonun yeni kurallarını yazan değişim kahramanı Sofus Midtgaatd İstanbul’a geliyor.

Marka dünyasının, bir milyondan fazla profesyonelini buluşturan platform, 5. Kez İstanbul’da düzenleniyor. Activating Purpose temasıyla gerçekleşecek olan konferans, amacının peşinden koşanları, amacını hayata geçirenleri bir araya getirerek, markaların geleceği için ilham veriyor. “Uluslararası Sürdürülebilir Markalar® Konferansı dünyanın en önemli 50 konferansı arasında gösteriliyor.

Markaların, yeni yol haritalarının belirlendiği, değişimi yönetenlerin bir araya geldiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde “Amacını Etkinleştirme” (Activating Purpose) temasıyla, Swissotel The Bosphorous’ta yapılıyor. Amacının peşinden koşan, dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15’i yabancı olmak üzere 35 konuşmacı konferansa katılıyor.

Konferans için İstanbul’a gelecek konuşmacılar arasında; Dünyada yeni dönem liderlik anlayışının değiştiğini, hayal gücünün, sevincin, başkaları ve yaşamla kurulan ilişkinin, derin samimiyetin önemli olduğuna dikkat çeken, araştırmacı yazar Mac Macartney, Dünaynın farklı ülkelerinde farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapan ,Global bir lider Ahmet Bozer,; tüm sektörlerden 5000 in üzerinde marka takımı ile davranış değişikliği stratejisi çalışmaları yapan Sille Krukow; Nike ve NASA’nın birlikte kurduğu sürdürülebilir malzeme ve inovasyon platformu ‘’LAUNCH’’ ın Nordik Lideri Sofus Midtgaard ;Creative Design&Branding Agency -Pearl Ficher Newyork CEO su Angela Hariche BASF Global Sürdürülebilirlik Başkanı Andreas Kischerer,Unilever Türkiye USL Board Üyeleri,Mobil Endüstride, İlham Veren Çöp Adama Dönüşümün Yaratıcısı ve Çöpü altına Çeviren Sihirli Dokunuşun Sahibi Closing The Loop Kurucusu Joost de Kluijver, ,Loreal Türkiye CEO su Claude Rumpler; Gönlündeki işleri yapan Yeni Nesil İş adamı Serhan Süzer Gelecek Nesil Markaların ve Liderlerin Değişiminde Yön Göstericisi ve Geleceğe Uzanan Değişim Köprüsünün Mimarı olan Jenny Andersson, dünyanın en önemli iletişim şirketlerinden Radley Yeldar Kurucularından ve “Fit for Purpose Index” Yaratıcısı Ben Richards, Given London Kurucusu ve Genel Müdürü Ortak Deneyim Yaratmanın Orkestra Şefi Becky Willan, , Kavramsal Psikoloji ve Davranış Ekonomisinin Sayılı Öncülerinden ‘’Innervetion’’ Kavramının yaratıcısı ve Ogilvy Change‘in Direktörü Sam Tatam, gibi isimler ile birlikte Oyuncu – Girişimci Mert Fırat Oyuncu Şevket Çoruh, Gazeteci- Yazar Aslı Şafak, Yazar Azra Kohen, ,Orkestra şefi Cem Mansur katılan konuşmacılar arasında yer alıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Sustainable Brands Istanbul 2017 nin moderatörlüğünü Mr.Goodvertising Thomas Kolster yapıyor.

Dünya ekonomisini, sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek amacıyla geleceği şekillendiren şirketlerin oluşmasına katkı sağlayan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands) markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul’da da bir araya getiriyor. Türkiye’den ve dünyadan birçok kişi ve kurumun katılacağı konferansın Sustainable Brands İstanbul Lideri Semra Sevinç; “21. yy değişen pazar dinamiklerinde, belirsizliklerin dünyasında amaçlarını harekete geçiren lider markalar karlılıklarını arttırarak ve büyüyerek başarıyla yollarına devam ediyor. Dünya çapında markaların geleceğini şekillendiren bir milyondan fazla profesyonelin buluştuğu bir platform olan Sustainable Brands, İstanbul buluşması bu yıl 5. Kez, profesyonelleri ‘amacı için harekete geçmeye çağırıyor” dedi.

Konferansın Platin Sponsoru BASF – Unilever, Altın Sponsoru Ülker,İletişim Sponsoru Vodafone ,Gümüş Sponsorları ; Loreal Türkiye, Schnieder Electric, Bronz Sponsorluğunu ise Tofaş, Panasonic, Prefabrik Yapı ve Philips yapıyor.

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