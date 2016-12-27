Mars’ta kaşık bulundu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın “Kızıl Gezegen”le ilgili yayınladığı son görüntüler, Mars’ta yaşam olduğu yönündeki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Mars’ta kaşık şeklinde yeni bir görüntü bulundu.

Mars’ta yaşam olduğunu savunan uzay meraklıları, bu iddilarına kanıt olarak NASA’nın Mars’la ilgili yayınladığı son görüntülere dikkat çekti.

NASA’nın yayınladığı “Kızıl Gezegen” görüntülerinde, Mars’ın yüzeyinde “kumdan bir kaşık” görülüyor.

Mars’ta son birkaç yıl içerisinde “kaşık”, “yüzük” ve “eldiven”e benzeyen görüntülerin ortaya çıkması, “Kızıl Gezegen”de yaşam olduğu yönündeki iddiların ortaya atılmasına neden oluyor.

“UFO Avcıları” isimli bir hesaptan yapılan açıklamada, “Bunun doğa olayı sonucu oluştuğunu söylemek güç” mesajı paylaştı.

Başka bir mesajda da, “Mars’ta “kaşık” benzeri ikinci bir görüntünün ortaya çıkması yaşam formu olduğunu ortaya koyuyor” denildi.