MARVEL Future Fight’a X-23 ve Warlock katıldı

Yaşayan Silah X-23 ve Kozmik Savaşçı Adam Warlock oyuna katıldı. Marvel Legacy etkinliğindeki Pnisher, Satana ve Falcon kostümleri eklendi.

Dünyanın en hızlı büyüyen oyun şirketi Netmarble, MARVEL Future Fight’a Marvel karakterlerinden X-23 ve Warlock’un eklendiğini duyurdu. Wolverine’in DNA’sı klonlanarak yapılan, Weapon X programının ürünü olan X-23 ile diğer karakter ise kozmik güçlere sahip evrenin koruyucusu Adam Warlock oyunda yerini aldı. Ayrıca Marvel Legacy etkinliğinden ilham alınarak, oyuna yeni Punisher, Satana ve Falcon kostümleri de eklendi.

Cazip etkinlikleri kaçırmayın

Güncelleme ayrıca oyuncuların X-23 karakterini elde edebileceği yepyeni bir etkinlik bölümünü de içeriyor. Bu yeni bölümde oyuncular, zaman savaşını belirli bir karakter veya kostüm ile oynayacak..Netmarble Games Chief Global Officer’ı Seungwon Lee: ”Yılın ilk güncellemesinde oyuna tamamen yeni bir etkinlik bölümü ekliyoruz. Umarız oyuncularımız, oyuna eklediğimiz yeni karakterleri, kostümleri ve etkinlik bölümünü beğenirler.” dedi.

Ayrıca oyuncular artık kahramanlarının gelişim oranını ve bilgilerini görebilecekler. Bunun yanında geliştirilmiş yenileme fonksiyonu ile oyuncular, diğer oyuncuların oluşturduğu boyut yarıklarını görebilecekler.

Yeni eklenen karakterlerin detayları: