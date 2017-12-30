Mavs Gaming NBA 2K takımı mücadeleye HyperX ile hazırlanacak

Mavs Gaming Takımı 2018 sezonunda HyperX ürünlerini kullanacak. Elemeler ocak ayında, NBA 2K seçmeleri ise mart ayında düzenlenecek.

HyperX®, NBA 2K18 sezonuna yeni Dallas Mavericks Mavs Gaming takımıyla hazırlanıyor. NBA yönetimi, 12 Aralık tarihinde aralarında Mavs Gaming’in de yer aldığı 17 takımının isimlerini açıkladı. HyperX, Mavs Gaming takımının resmi oyuncu kulaklığı ortağı olduğunu yakın zaman önce duyurmuştu. Mayıs ayında başlayacak turnuva ile ortaklık da resmi olarak başlamış olacak. Mavs Gaming takımı; Ocak ayındaki elemeler, Şubat’ta gerçekleşecek denemeler ve Mart’taki NBA 2K League seçemelerinden geçecek 5 oyuncudan oluşacak. Takımdaki oyuncuların tümü birlikte antrenman yaparken ve NBA 2K turnuvası sırasında HyperX oyuncu kulaklıklarını kullanacak.

Dallas Mavericks takımının sahibi Mark Cuban, “NBA için heyecan verici bir dönemden geçiyoruz. NBA 2K liginde Mavericks’in bir uzantısının bulunması, hem Dallas’ta hem de tüm dünyadaki NBA tutkunlarına yepyeni bir basketbol heyecanı getirecek” dedi.

Mavs Oyun Müdürü Roger Caneda, “HyperX’in tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi var. Basketbola olan ilgi ise diğer tüm profesyonel liglere göre çok daha hızlı artıyor. Oyun tutkunları arenalarda NBA 2K deneyimini yakından yaşayacak. Sahip oldukları geniş bilgi ve deneyimi yeni NBA 2K League takımımıza aktaracak HyperX ile çalışmaya başlamak için can atıyoruz. #NBA2KLEAGUE markalarının geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte, Mavs Gaming ekibini tanıtmak ve deneme sürecine başlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

HyperX Etkili Kişi Pazarlaması Müdürü Dustin Illingworth, “HyperX oyuncu kulaklıkları oyuncuların antrenmanlarında çok önemli bir rol oynuyor. Takım arkadaşlarının birbirlerini ve oyunu net ve doğru bir şekilde duyması kazanmak için büyük bir avantaj sağlıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde NBA 2K ligi elemeleri gerçekleşecek ve en iyi 85 oyuncu NBA 2K seçmelerinin parçası olacak. Mavs Gaming tarafından seçilecek oyuncular, Dallas bölgesindeki takım kampında yaşamaya başlayacak. Burada birlikte antrenman yaparken HyperX oyuncu kulaklıklarını kullanarak kendilerini geliştirecekler. NBA ve Mavs Gaming, e-spor ve eğlence alanında yepyeni bir girişimin öncüsü konumundalar. Dallas Mavericks ve Mavs Gaming’i, dünyanın dört bir yanındaki NBA 2K oyuncularına ödüllü ses kalitesi ve rahatlık sunan HyperX ailesine katmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.