Meizu M5 Note ve M5s resmi olarak ilk kez Türkiye’de

Akıllı telefon pazarında yenilikçi lider konumunda bulunan Meizu’nun merakla beklenen akıllı telefonları M5 Note ve M5s, Meizu Türkiye ve Genpa güvencesiyle resmi olarak ilk kez Türkiye’de satışa sunuldu.

Meizu M5 Note, 175 gram ağırlığı, tek parçadan oluşan şık, sağlam metal tasarımı ve 5.5 inçlik Full HD ekranıyla dikkat çekiyor. Daha rahat izleme deneyimi sağlamak için son teknoloji akıllı göz koruma moduyla gelen M5 Note, güçlü yeni nesil 1.8GHz’lik 8 çekirdekli 64 bitlik Cortex-A53 işlemci ve 3GB RAM’e sahip. M5 Note sadece 8.1 mm kalınlığında olmasına rağmen 4000mAh bataryası ile 32 saat konuşma süresi vadediyor. M5 Note, 0.2 saniye yüksek hızlı odaklamalı f/2.2 diyafram 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraya sahip. M5 Note, mobil ödemeyi kolay ve hızlı hale getiren 360 derecelik tanıma açısına ve 0.2 saniyelik tepki hızına sahip bir parmak izi tanıma deneyimini de beraberinde getiriyor. 32 GB’lık artırılabilir geniş dahili hafıza ve Flyme 5.2 işletim sistemiyle gelen Meizu M5 Note’a, KDV dahil 1299 TL’lik fiyatla erişilebiliyor.

Meizu M5s ise, 5.2 inç ekran üzerindeki 2.5D eğimli cam panelle birlikte sağlam bir alüminyum gövdeye sahip. 1.3GHz’lik 8 çekirdekli ARM® Cortex-A53 işlemci ve 3GB RAM ile desteklenen cihazda bulunan mTouch parmak izi tarayıcısı, telefonun kilidini sadece 0.2 saniyede açıyor. 143 gram ağırlığa sahip M5s gücünü 3.000mAh pilden alıyor. M5s’in arkasında f/2.2 diyafram ve otomatik odaklamalı 13 megapiksellik bir kamera bulunurken, ekranın üst kısmında ise 5 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. 32 GB’lık geniş artırılabilir dahili hafıza ve Flyme 5 işletim sistemiyle gelen Meizu M5s’e, KDV dahil 1099 TL fiyatla ulaşılabiliyor.

Türkiye pazarına kısa bir süre önce iddialı bir giriş yapan ve akıllı telefon pazarında yenilikçi lider konumunda bulunan Meizu’nun yeni akıllı telefon modelleri M5 Note ve M5s, Meizu Türkiye ve Genpa güvencesiyle resmi olarak ilk kez Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıllarda teknoloji meraklısı tüketiciler tarafından bireysel çabalarla yurt dışından getirilen cihazlarda olan teknik destek eksikliği Genpa garantisi ile satın alınan ürünlerde ortadan kalkacak. Meizu Türkiye, teknoloji severlerin garantili ürünleri tercih etmesinin satış sonrası tüketici memnuniyeti açısından önem taşıdığını hatırlatıyor.

Çekici tasarım, kolay kullanım sunan uygun fiyatlı akıllı telefon: Meizu M5 Note

Meizu M5 Note, şık tasarımı ve kolay kullanıcı deneyimiyle, uygun fiyatlı akıllı telefon arayan tüketiciler için tasarlandı. 175 gram ağırlığa, tek parça metal tasarıma ve 2.5D camlı 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihaz, daha rahat izleme deneyimi sağlamak için en yeni akıllı göz koruma moduyla geliyor.

Güçlü yeni nesil 1.8GHz’lik 8 çekirdekli 64 bitlik Cortex-A53 işlemciye sahip M5 Note, 3GB RAM’i ile dikkat çekiyor. 32GB’lık geniş dâhili depolama alanıyla gelen M5 Note’ların depolama kapasitesi 128 GB’a kadar çıkarılabiliyor.

M5 Note sadece 8.1 mm kalınlığında olmasına rağmen 4000mAh bataryası ile 32 saat konuşma süresi, 8 saat göz gezdirme (browsing) veya 5 saat boyunca ağır oyunların oynanabilmesini sağlıyor. 18W gücüyle desteklenen Meizu M5 Note’u şarj etmek ise yalnızca 90 dakika sürüyor.

Yaşamdaki anları daha iyi belgelemek için M5 Note, 0.2 saniye yüksek hızlı odaklamalı 13 megapiksellik bir arka kamera ile keyifli bir deneyim sunuyor. 5 megapiksel ön kamera, kullanıcıların selfie çekimlerini geliştirmelerine olanak tanıyan gerçek zamanlı bir güzelleştirme fonksiyonuyla birlikte geliyor.

153.6×75.8×8.1 mm boyutuna sahip olan M5 Note, mobil ödemeyi kolay ve hızlı hale getiren bir parmak izi tanıma deneyimini de beraberinde getiriyor. Parmak izi tanıma teknolojisinin 360 derecelik tanıma açısı ve 0.2 saniye tepki hızı bulunuyor. 5 parmak izine kadar tanımlama yapılabiliyor.

Altın, gümüş ve gri olmak üzere 3 renk seçeneği ve Flyme 5.2 işletim sistemiyle gelen 32 GB’lık Meizu M5 Note’a, KDV dahil 1299 TL fiyat ile ulaşılabiliyor.

Meizu M5s, mTouch parmak izi tarayıcısı ile geliyor

5.2 inç’lik ve 1280×720 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olan M5s’in arkasında f/2.2 diyafram ve faz tespiti otomatik odaklamalı 13 megapiksellik bir Sony kamera bulunurken, ekranın üst kısmında ise 5 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor.

1.3GHz’lik 8 çekirdekli ARM® Cortex-A53 işlemci ve 3GB RAM ile desteklenen M5s’in dâhili depolama alanını 128 GB’a kadar artırmak mümkün. Ayrıca telefonun ön tarafında güçlü performansa sahip, mTouch parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Tarayıcı, telefonun kilidini sadece 0.2 saniyede açıyor. 148.2×72.5×8.4mm boyutuna ve 143 gram ağırlığa sahip M5s, gücünü 3.000mAh pilden alıyor. Hızlı şarj konusunda da iddialı olan M5s’in 18W sistemi, pili 30 dakika içinde yüzde 56 kapasiteye çıkarıyor. Flyme 5 işletim sistemiyle gelen Meizu M5s gri, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renkte ve 32GB’lık geniş dahili depolama seçeneğiyle piyasada olacak. M5s’in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 1099 TL.