Melek yatırım almanın 5 yolu

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri melek yatırım ve melek yatırımcılık oldu. “Melek” isminden de anlaşılacağı üzere, bu yatırım türü, büyüme potansiyeli olan girişim ve girişimlere, maddi ve akıllı sermaye ile ortak ve destek yatırımı yapılması anlamına geliyor.

Melek yatırımcıların yeni girişimlere birikimlerine ek olarak deneyimlerini de koyarak katkı sağlarken, girişimcilere iş ağlarından yararlanma imkanı da sunduğunu en önemlisi olarak da girişimlerin daha hızlı büyüyebilmesi için mentörlük yaptıklarını belirten inovasyon şirketi Alfanorm’un Kurucu Ortağı ve Melek Yatırımcı Muzaffer Öztan, girişimcilerin melek yatırım alabilmesi için gerekli olan 5 koşulu şöyle sıraladı:

1. Yenilikçi misiniz?

Girişimin faaliyet noktasının yenilikçi özellikte olması önemlidir. Girişim ya yeni özellikler taşımalı ya da var olan bir duruma farklı bakış açışıyla yaklaşıyor olmalıdır.

2. Kişisel özelliklerinize güveniyor musunuz?

Girişimcinin kişisel özellikleri melek yatırım sürecinde oldukça öne çıkan noktalardan biridir. Girişimcinin uygulama becerileri, liderlik potansiyeli ve açık fikirliliği melek yatırımcılar tarafından aranan en önemli kriterlerden bazılarıdır.

3. Detaylı iş planınız var mı?

Yeni iş fikrinin iş planının tüm aşamaları kapsayacak şekilde eksiksiz olarak tamamlanmış ve girişimin iş hedeflerinin belirlenmiş olması gereklidir. Müşteriler, iş ortakları gibi sürece dahil olan tüm bileşenlerle detaylı görüşmelerin yapılması ve iş birliklerinin oluşturulması önemlidir.

4. Fikrilerinizi, ürüne/hizmete dönüştürebiliyor musunuz?

Melek yatırım sürecinde girişimcinin iş fikri, çekirdek sermaye ya da sosyal sermaye ile ürüne/hizmete dönüşmüş olmalıdır.

5. Girişimiz büyüme potansiyeli taşıyor mu?

Girişimin mali planı net bir şekilde yapılmış ve büyüme potansiyeli belirlenmiş olmalıdır. Büyüme ve yaygınlaşma potansiyeli olmayan girişimlerin melek yatırımcı desteği alması mümkün değildir.