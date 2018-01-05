Mercedes-Benz, bu yıl da CES’deki yerini alıyor

Mercedes-Benz, 09-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektronik Fuarı’na (CES) bu yıl da katılıyor. Marka bu yılki fuarda, müşteri deneyiminde devrim niteliği taşıyan “MBUX” (Mercedes-Benz User Experience) adını verdiği, yeni bilgi-eğlence sistemini tüm dünyaya tanıtacak.

Yapay zekâya dayalı yenilikçi teknolojiye ve sezgisel işletim sistemine sahip olan MBUX, bilgi-eğlence ve Mercedes me connect ile birlikte yeni bir döneme girecek. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip geniş ekranlı kokpit, lisan tanıma özelliğine sahip akıllı ses kontrolü ve artırılmış gerçekliğe (Augmented Reality) sahip navigasyon gibi özellikler sunan , araç içi deneyiminin öncülüğünü yürütmek için 2018 yılının bahar aylarında satışına başlanacak yeni Mercedes-Benz A-Serisi ile birlikte standart donanım olarak sunulacak.

Yaklaşık 70 milyon satır kod yazılarak yaratılan yeni bilgi-eğlence sistemi MBUX’a ilişkin basın toplantısı, fuar alanında 9 Ocak 2018 tarihinde 613 metrekarelik Mercedes-Benz stadında saat 12:00’de gerçekleşecek. Markanın sunacağı teknolojik yenilikleri merak edenler için ise basın toplantısı canlı olarak Mercedes me media linkinden yayınlanacak:

https://media.mercedes-benz.com/CES2018/media-special

A-Serisi’nin iç tasarımının dünya lansmanını yapmaya hazırlanan Mercedes-Benz, geleceğin otomobillerini yaratan teknoloji alanındaki liderliğini de ziyaretçilere tanıtacak. Teknoloji alanında yaptığı inovasyonları anlatacak olan marka, fuar standında ise Concept EQA, smart vision EQ fortwo ve Mercedes-AMG Project ONE araçlarını sergileyecek.

Bunlara ek olarak; Las Vegas, Mercedes-Benz’in “Intelligent World Drive” (Akıllı Dünya Sürüşü) adını vererek beş kıtada otomatik sürüş fonksiyonlarını test ettiği etkinliğinin de son durağı olacak. “Intelligent World Drive” etkinliği sayesinde uzmanlar trafikte ülke bazlı kişiselleştirilmiş incelemeler yaparak gelecekteki otomatik ve otonom sürüş fonksiyonlarının gerçek trafik koşullarına nasıl uyarlanabileceği konusunda çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda CES için gidilen Los Angeles’in büyük bir bölgesinde gerçekleştirilen testlerde ise yoğun şehir trafiği ve otoyollarda sürüş davranışlarının değerlendirilmesine odaklanıldı. “Intelligent World Drive” test aracı olarak, Mercedes-Benz S-Serisi Sedan, CES Fuarı’nda sergilenecek.